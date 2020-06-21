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حمدان للرئيس عون: اطردهم من بيت الشعب ولاتجعل منه هيكلا ذميما لمن دمر الوطن

21
JUNE
2020
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غرد العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي مايلي :
قام احد المسؤولين بزيارة لاحدى القرى وسأل أهلها : ماهي مشاكلكم! قالو : ياسيدي نعاني من مشكلتين..
الاولى، لدينا مركز صحي ولكن ليس لدينا طبيب، قال حاضر واخرج هاتفه من جيبه واتصل وقال : غدا ترسلون طبيب للقرية وقفل ورجع الهاتف لجيبه، ثم قال : ماهي المشكلة الثانية؟ قالوا الثانية لاتوجد تغطية للجوال في القرية...! 
مثل هذا بمثلهم ما ستكون عليه نتائج مؤتمر ٢٥ حزيران في قصر بعبدا.
فخامة الرئيس ببساطة وجدانية، اتوجه اليك بأن مثلك ليس مثلهم، انهم المنافقون والغدّارون، انهم الذين نهبوا المال العام ولهطوا مال اللبنانيين وجنى عمرهم. 
 فخامة الرئيس بالتمني والرجاء، من اجل اهلنا العونيين، ومن اجل الامل في الاستمرار بالنضال لبقاء وطننا لبنان. 
اطردهم من بيت الشعب ولاتجعل منه هيكلا ذميما لمن دمر الوطن، ويهدده بالدم المذهبي الطائفي، مقابل السكوت عن فسادهم وافسادهم.
فخامة الرئيس الغ صورة المنافقين لانها لن تفيد الا مسار ومصير كنتوناتهم التي اصبحت على قاب قوسين او ادنى من ان تصبح حقيقة واقعة. 
سنقاومهم، ومثلك ليس مثلهم.
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