living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توقيف ١١ شخصاً ممن قاموا بأعمال الشغب في وسط بيروت!

21
JUNE
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“في إطار ملاحقة الأشخاص الذين قاموا بأعمال شغب وتخريب وتحطيم محالّ تجارية في وسط بيروت بتاريخي 11 و12/6/2020، وما تركه هذا الأمر من آثارٍ سلبيةٍ، استدعت شجب كلّ اللبنانيين واستنكارهم، ولا سيّما المشاركون في الاحتجاجات السلمية.

وعليه توصّلت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي الى تحديد هوية عدد من المشتبه فيهم، وذلك استناداً إلى الصور والمشاهد التي عرضتها مختلف وسائل الإعلام، والتي تُظهِر بوضوح قيام هؤلاء الاشخاص بأعمال التخريب والتكسير على الاملاك العامة والخاصة.

بناءً على إشارة القضاء المختص، تمّ بتاريخي 19 و20 /6/ 2020، توقيف 11 شخصاً من المشاركين بهذه الأعمال، ويجري التحقيق معهم حالياً.

تؤكد هذه المديرية العامة مجدداً حرصها على ضمان حرية التعبير السلمي وحمايته،  ولكن حرية التعبير لا تعني على الإطلاق حرية ارتكاب أعمال التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتُشدّد على عدم التهاون مع المعتدين على هذه الممتلكات”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout