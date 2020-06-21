هذا هو التاريح الذي سيستأنف فيه أعمال وجلسات المحاكم في الشمال

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أعلن مجلس نقابة المحامين في طرابلس، في بيان، استئناف أعمال وجلسات المحاكم في الشمال ابتداء من صباح يوم غد الإثنين، عطفا على التعميم الأخير المشترك لوزيرة العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، حول آلية عودة العمل الى المحاكم، علما أنه سيباشر بتطبيق نظام تبادل اللوائح في القضايا المدنية إبتداء من يوم غد.



ويستمر العمل في المحاكم حتى 30/7/2020، ويعاد استئنافه إبتداء من الأول من أيلول 2020، في حين يستمر عمل المحاكم خلال شهر آب بالحد الأدنى. مع الإشارة إلى أن العمل جار على إصدار جميع الأحكام المتأخرة في الشمال.



وتمنى المجلس على الزميلات والزملاء "ضرورة التقيد بشكل تام بالشروط الصحية واتخاذ إجراءات الوقاية، وبخاصة وضع الكمامات في قصر عدل طرابلس، وأمام المحاكم في المناطق كافة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي".