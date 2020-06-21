الاونروا: كورونا لم يعد يهدد مخيماتنا بل أصبح في الداخل

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رأى رئيس دائرة الصحة في وكالة "الاونروا" عبدالحكيم شناعة، في بيان اليوم، أن "الوباء لم يعد يهدد مخيماتنا بل أصبح داخل البعض منها"، داعيا "جميع اللاجئين في المخيمات إلى التزام الإرشادات الصحية والحفاظ على المسافة الآمنة والابتعاد عن الأماكن المكتظة، من منطلق الحرص على الصحة العامة وتحمل الكل لمسؤولياتهم".



وشدد على أن "الدائرة تبذل كل جهد للحفاظ على كرامة أهلنا وشعبنا وصحتهم، ولن تدخر جهدا في سبيل الحفاظ على صحة اللاجئين". وأوضح أن "فريقا تابعا لوزارة الصحة سيدخل مخيمي عين الحلوة والبداوي غدا لإجراء فحوص PCR".



وكانت الوزارة و "الاونروا" أجرتا عددا مماثلا من الفحوص في مخيمات البداوي والمية مية وشاتيلا.