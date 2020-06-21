بعد اختلاطهم بمصاب... هكذا جاءت نتائج فحوصاتهم في البداوي

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في البداوي، أن فريقا طبيا توجه بتكليف من وزير الصحة حمد حسن الى مخيم البداوي لاجراء فحوص على مخالطين، وهما عاملان سوريان في مرفأ طرابلس، يقطنان في المخيم.



ولفت الى أن نتائج الفحوص التي أجريت على عينة عشوائية تناهز ال 119 إصابة، جاءت كلها سلبية.



وسجلت 6 إصابات بين عمال سوريين يعملون في مرفأ طرابلس، ويسكن 4 منهم في وادي النحلة المجاور للمخيم، بينما يسكن اثنان داخل المخيم.



وتتابع الاونروا الموضوع حيث تم حجر المصابين وعزلهما، ويتم حاليا متابعة الاشخاص الذين حصل اختلاط بينهم وبين المصابين، بهدف إجراء فحص لكل منهم، والعمل على حجرهم، منعا لانتقال الفيروس.