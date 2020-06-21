هذه هي حصيلة الحادث المروع على طريق عرسال اللبوة

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن قتيلا و3 جرحى سقطوا بانزلاق شاحنة من نوع "مرسيدس"، محملة بالحجارة، يقودها المواطن يوسف خلف من بلدة عرسال، بسبب تعطل كوابحها.

وفي التفاصيل، أنه عند الثالثة من فجر اليوم، وبينما كان خلف متجها من عرسال إلى اللبوة انزلقت شاحنته المحملة بأطنان من الحجر الصخري، والى جانبه ابن بلدته شحادة الصميلي، مواليد 1966 الذي قضى على الفور، فيما جرح سائق الشاحنة وولداه

وأدى انزلاق الشاحنة الى احتراق سيارتين: الأولى من نوع "هوندا اكورد" والثانية من نوع "بي ام".

وحضرت عناصر من الدفاع المدني وعملت على اخماد الحريق، فيما استخدم عناصر الدفاع المدني آلة لقص الحديد من أجل سحب جثة القتيل وانقاذ الجرحى، من داخل الشاحنة، ونقل المصابون إلى مستشفيات المنطقة، كما حضر عناصر من قوى الأمن الداخلي وباشروا التحقيق بالحادث.