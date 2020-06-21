الوزير جبران باسيل، رجل دولة (بقلم د.جيرار ديب)

A + A -

د.جيرار ديب -

أطلق الوزير، جبران باسيل، في كلمته الأخيرة، سلسلةً من المواقف التي تعتبر كلّ واحدةٍ منها خارطة طريقٍ نحو بناء الدولة. رأى الوزير باسيل أنّ الصراع على موضوع سوريا، يضعف لبنان في مواجهة مخطط توطين النازحين. كما وإنّ الخلاف على موضوع السلاح الآن، وإقحامه في أجندة الحراك يفقد لبنان عنصر قوّة ويضعفه في مواجهة التوطين.

لا يتوانى الشارع منذ ١٧ تشرين الأول، عن رفع الشعارات المطلبية حينًا، وغير المطلبية، المؤامرتية أحيانًا. حيث رفع الصوت عاليًا هذه المرة، حول سلاح المقاومة، والمطالبة بتطبيق قرار رقم ١٥٥٩. إضافةً إلى أصوات المتحركين سابقًا، التي طالبت بحماية النازحين، وإبقائهم في لبنان، فكلّنا لم نزل نتذكر الشعار الذي رُفع "باسيل برا، والنازح جوا".

بناء الدولة، يتطلّب إرادةً وتعاوناً بين الأفرقاء اللبنانيين. فعلى الجميع تحمّل المسؤولية، لأنّ الوضع أكثر من استثنائي. والمطلوب اليوم، التعالي عن كافة الصراعات والمناكفات، والتفكير جديًا، في كيفية إخراج البلد من أزماته التي يتخبّط بها، هذا ما طلبه الوزير في كلمته بالمباشر ، أو ما نستطيع قراءته بين السطور.

أزماتنا اليوم، ليست وليدة هذا العهد، كما يحاول الكثير تلبيسه إياها. فهي نتيجة تراكمات السياسات التي عرفت بالحريرية، حيث استحكمت بالعباد والبلاد لأكثر من ١٥ عامًا. وللمفارقة، أنّ أركان هذه السياسة يركبون موجة الحراك، ويصوّرون أنفسهم بأنهم في صفوف المعارضة، وذلك لغايةٍ لم تعد في نفس يعقوب. بل أصبحت توجهاتهم مكشوفة، وأهدافهم علنية، فبحسب تسريبات من دوائر القرار عندهم، فهم يسعون لإقرار العفو العام، كي يتمّ تضليل الحقيقة، وإخفاء الهدر المنظّم للمالية العامة.

بذكاء السياسي اللبق، استطاع الوزير باسيل إسقاط المراهنة، من قبل الخبثاء، على ضرب التحالف الوطني، بين التيار وحزب الله. فالموجة التي تحمل معادلة إمّا السلاح أم الجوع، إنما هي موجة هدفها التهويل على اللبنانيين وحشرهم في بيت الياك، كي يستخدمون كورقة ضغطٍ لنزع سلاح المقاومة؛ عندها تستباح الساحة اللبنانية لإشغالها عن قرار الضمّ الذي تنوي إسرائيل القيام به في الضفة، ما سيفرض أمرًا واقعًا وهو وضع لبنان أمام التوطين. المشروع يهدف إلى إضعاف موقف لبنان، من خلال فرض العقوبات الإقتصادية. إضافة إلى الضغط المالي لتحقيق الإنهيار، عبر عرقلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. كل هذا بهدف إفقاد لبنان كافة أوراقه، لجعله يقع في فخّ الاستسلام.

أمام شبح التوطين هذا، والأزمة الإقتصادية التي يقع فيها لبنان والتي تسير في مسارٍ تصاعدي، أضف إلى ذلك ضغط الشارع، الذي بات يتحضّر لكافة السيناريوهات، وأبرزها الخلل الأمني، يقف الوزير باسيل، مطالبًا شريكه الأساسي في اتفاقية مار ميخائيل، بالوقوف إلى جانبه في محاربة الفساد؛ لأنّه وجد فيه، الطريق الأقصر لإفشال المخططات، تحديدًا المؤامرات.

إنّ استعادة الأموال المنهوبة، وتوقيف الفاسدين، ودعم القضاء في تنفيذ أحكامه، ووضع البلد على طريق الإصلاح، سيكون الخيار الأنسب لمقاومة الضغوطات من أي جهةٍ أتت. كما، ودعم المؤسسات، عبر تعيينات تحترم أبسط المعايير القانونية، يبقى الحلّ الصريح للوصول إلى إنقاذ ما تبقى من الجمهورية قبل الإنهيار.

لقد سلّط الوزير باسيل الضوء على مشروعين، يلتقيان في طريق التوطين، حيث باتا في عداد النسيان، وهما

توطين النازح السوري، واللاجئين الفلسطينيين. فالمخطط التقسيمي لعالمنا المشرقي، بات المطلب السريع لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. فمن جهةٍ يريد دخول معترك الإنتخابات الرئاسية، وفي يده ورقة قوة، وهي الشرق الأوسط. ومن جهةٍ ثانيةٍ، يريد إنجاح صفقة القرن، خدمةً لإسرائيل، فهذا يبقى هاجس كلّ رئيسٍ للولايات المتحدة، أن لا تنتهي ولاية حكمه دون أن يكون قد قدّم خدمة العمر لإسرائيل.

أخيرًا، تميّزت كلمة الوزير اليوم، بحرصة الجديّ على بناء الجمهورية القادرة على تخطي الصعوبات، وكافة الضغوطات. فلا الوقت بات لصالحنا، ولا غليان الشارع، نستطيع ضبطه في الأيام القادمة. فسرعة الإنهيار الإقتصادي والمالي، اللابريء، قد ينذر بخطورة الوضع، لأنّ المصطادين بالماء العكرة، كثر، ويقتنصون الفرص للإيقاع بالعهد، وضربه، لا بل هدمه ولو على رؤوس الجميع.

ما طرحه الوزير باسيل، لا يجب أن يثير الشكوك عند الحليف، بقدر ما هو قرار جريء على استمرارية الحلف، رغم الامتعاض الداخلي للمحازبين بالتباطؤ في مكافحة الفساد. فالتيار على التفاهم مستمر، ولن يقدم على الخلل به، رغم أنه حلم الكثيرين. فالوزير، لن يعطي فرصةً للخصم، لتحقيق حلمه، بإنهاء معاهدة مارميخائيل، كي لا ينقضّ على التيار لإنهائه. ولن يتخلى عن ورقةٍ رابحةٍ في يده، وهو التحالف مع الحزب، لأنّه قد يكون الداعم الرئيسي له في كافة الاستحقاقات المقبلة على الساحة الوطنية.