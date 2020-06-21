هكذا سيكون طقس الأسبوع الأول من فصل الصيف!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، مع معدل حرارة في شهر حزيران على الساحل بين 22 و 30 درجة مئوية.

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد:صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ورياح ناشطة خاصة في شمال البلاد.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل بسيط على الجبال.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 20 الى 29 درجة، فوق الجبال من 16 الى 25 درجة، في الداخل من 17 الى 32 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 45 كم/س.

- الانقشاع: جيد اجمالا على الساحل، متوسط على المرتفعات في الفترة المسائية.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75 %.

- حال البحر: مائج . حرارة سطح الماء:24 درجة .

- الضغط الجوي:758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 5,27 ساعة غروب الشمس: 19,52 .