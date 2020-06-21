عناوين الصحف ليوم الأحد 21 حزيران 2020

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الأنباء الكويتية: الحريري لوالده: لبنان في غيابك يتألم.. رزق الله على أيامك
نعي إعلامي للقاء «بعبدا».. والخلاف على أرقام خسائر الدولة يضع بري في مواجهة عون ودياب
الديار: المواطن اللبناني يكافح الجوع والفقر... والحكومة شبه غائبة
خسارة لبنان لصندوق النقد تهديد اقتصادي كبير
«اللقاء الوطني» في بعبدا لوأد الفتنة وتنفيس الاحتقان الطائفي والمذهبي
الشرق الأوسط: مصر تمهّد لتدخل عسكري في ليبيا.. وتعد تجاوز سرت والجفرة «خطاً أحمر»
السيسي اعتبر أن الشرعية الدولية «باتت متوافرة» للتحرك
النهار: صندوق النقد ضحية الكباش الداخلي... من يقود الحكومة والبلاد؟