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اطل جبران كعادته (بقلم شربل فرنسيس)

20
JUNE
2020
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شربل فرنسيس -

أطلّ جبران كعادته....
وكعادته شدّ إلى الشاشة اللبنانيين قاطبةً من أنصاره، وحلفائه، وخصومه في السياسة، والكلّ دون استثناء لم ينتظر انتهاء كلامه بل اعطى رأيه مباشرة خلال المؤتمر الصحافي، وهذا إن دلّ على شيء فإنه يدلّ على أنّ رئيس التيار الوطني الحر ليس برجل سياسة عاديّ، بل هو رجل استثنائي وُجد لغير زمان وغير مكان.
خاطب جمهوره واخصامه، عرض وقائع، كشف حقائق، وقدّم حلولا... ستكون مدار أخذ وردّ في الايام القادمة كالعادة ، فمفاعيل اطلالات جبران لا تنتهي فور انتهاء البثّ كغيره من السياسيين التقليديين، بل تتردّ زلزلات اطلالاته حتى تصل تموّجاتها الى ردهات السفارات التي لا زالت عصية على تطويعه أو تطويقه كغيره ممّن قدموا اوراق اعتمادهم على حساب الوطن. لم يخاطب الحاقدين، ولا توجّه الى الشتّامين، ولا هو مهتمّ بالفاسدين المصمّم على محاربتهم، والذين يدرك سلفًا أن ابواقهم الحاقدة ستنشر سمومها على وسائل التواصل، فالاغتيال السياسي قد حصل، ولكن ميزة جبران انه محصن عن الاشاعات، ومُنزّه عن الشبهات رغم كل "ما قال وقيل" والذي يُعتبر في ميزان السياسة تِبرٌ ببوتقة الذهب الخالص، والتاريخ لا يذكر ال"هيلا هو" ولا يكترث للكلام النابي بحق أمه، بل يذكر القادة الشرفاء العظماء الذين يتسثيغون التضحيات بالذات لاجل اوطانهم وشعوبهم.
اطل جبران، وتألّق على عادته، وظهر بمظهر الرجل المسؤول المٌلمّ بقضايا وطنه، والقادر على اجتراح الحلول المناسبة للإنقاذ من الأزمات، فلا الرئاسة تعنيه، ولا المنصب تُغريه.هدفه الوحيد أن يكون السند لعهد قدره ان يتحمّل تبعات ما زرعته السياسات الفاشلة على مرّ الحقبات السابقة. وأثبت مجددا أن تياره لا يتلهّى بالصغائر بل هو منكبّ بما فيه من طاقات شبابية، وخبرات ثقافية ووطنية على وضع الدراسات، ومستعدّ لتحمّل المسؤوليات مهما كانت صعبة.
خاطب رئيس التيار في اطلالته الوطنيين الشرفاء وهم كُثر، فهل من سميع مُجيب يلاقيه في تحمّل المسؤولية علّنا نُذكي الامل بالخلاص فنخلُص جميعًا؟

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