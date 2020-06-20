عازار: من يبنى ثورته على الشتائم ينفذ تصفية حسابات سياسية

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رأى النائب روجيه عازار في مداخلة عبر ال Otv، "أن الثورة فكر ومبادئ وقيادة ومشروع وبرنامج، والذي يبني ثورته على الشتائم، إنما هو ينفذ تصفية حسابات سياسية بقلة أخلاق موصوفة"، وشدد على "قدسية حرية التعبير"، معتبرا أن "الشتائم لا تمت إليها بصلة ولا تبني وطنا".

وإذ طلب عازار من القضاء "التحرك بشكل جدي في هذا المضمار"، قال: "التيار لا يشبه الشتامين، ولكن التطاول عليه أمر مرفوض لأنه ليس بضعيف أو عاجز، وأن الرئيس (رئيس الجمهورية العماد ميشال) عون فوق سقف الأذى وهو محصن بضميره وشرفه وأخلاقه، وقضاء كسروان الفتوح يرفض ضرب الموقع المسيحي الأول، وأكثر من يمثل الكسروانيين".