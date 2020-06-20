living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الوقت الآن هو للعمل والحوار وحدَه يبقى طريق الخلاص

20
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة نشرة الاخبار المسائية - السبت 20 حزيران 2020:

ليس مطلوبا اليوم، ولم يكن مطلوبا في اي يوم، ان يتوقف اللبنانيون عن ان يكونوا مختلفين.

 

فاللون الواحد، والفكر الموحد، والنظرة الآحادية مفاهيم تَتناقض وطبيعة التركيبة اللبنانية، شعبا ونظامَ حكم.

 

فلبنان كان، وهو اليوم، وسيبقى دائما، وطنَ التنوع ضمن الوحدة، تحت سقف القانون وبناء على مرجعية الدستور وسائر المواثيق ذات الصلة.

 

لكن الفرق اليوم، اننا اكثر من ايِ يوم مضى، نحتاج الى بلورة موقفٍ وطني جامع، لا على التفاصيل، بل حول الاساسيات، لأن في الامر واجبا وطنيا قبل كل شيء، وضرورة عملية كذلك في سياق الاطلالة اللبنانية على العالم طلبا للمساعدة، وهي في كل الاحوال، لا يمكن ان تكتمل، الا بتحقيق هذا الشرط.

 

والمطلوب طبعا اليوم، ليس مجرد اجتماع وصورة ولا ايا من سائر المَظاهر الشكلية، والمطلوب كذلك ليس مجرد الاجتماع للاجتماع، بل الاجتماع للتفاهم، لأن المرحلة التي يمر بها لبنان غير مسبوقة في تاريخه، والبديل عن توحيد الموقف للخروج بحلول، او لتطبيق الحلول، هو دخولٌ تلقائي في المجهول.

 

واليوم، اكثر من اي يوم مضى، يتطلع اللبنانيون الى ممثليهِم، على اختلاف درجات التمثيل ومستوياته، وحتى الى المعترضين الصادقين في الشارع، بأن يمدوا اليد الى بعضِهم البعض. فاذا غرق المركب، سيغرق بنا جميعا. واذا وصلت السفينة الى بر الامان، وهي في المحصلة ستصل، سينجو الجميع...

 

ما سبق ليس شعرا ولا نثرا، بل رسالة واقعية تحاكي الوضع الراهن، الذي يتحمل مسؤولية الوصول اليه معظمُ الاطراف بنِسَبٍ متفاوتة، بينما مسؤولية الخروج منه، ينبغي ان يتحملَها الجميع بنسب متساوية.

 

ما وصلْنا اليه كان بسبب النكد السياسي باعتراف الجميع ضُمنا او علنا. لكن الخروج مما وصلنا اليه طريقُه الوحيد وقفُ النكد السياسي، او على الاقل تخفيفُ منسوبه في هذه المرحلة، تسهيلا للانقاذ.

 

رئيس الجمهورية دعا الجميع الى الحوار. ورئيس مجلس النواب يبذل المساعي لتقريب وجهات النظر. اما رئيس الحكومة الذي يواظب على العمل فيُبدي كلَ انفتاح على اي تعاون، واي تصحيح او شرح اذا لزم الامر.

 

اما الحقد الطائفي والتسعير المذهبي والمزايدات السياسية، والرهان على الخارج، فضلا عن الكذب الوقح، وسائر العادات السياسية اللبنانية السيئة، فليس اوانُها اليوم، ولا في اي يوم، فالوقت الآن هو للعمل، والحوار وحدَه يبقى طريق الخلاص.

OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout