الوقت الآن هو للعمل والحوار وحدَه يبقى طريق الخلاص

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مقدمة نشرة الاخبار المسائية - السبت 20 حزيران 2020:

ليس مطلوبا اليوم، ولم يكن مطلوبا في اي يوم، ان يتوقف اللبنانيون عن ان يكونوا مختلفين.

فاللون الواحد، والفكر الموحد، والنظرة الآحادية مفاهيم تَتناقض وطبيعة التركيبة اللبنانية، شعبا ونظامَ حكم.

فلبنان كان، وهو اليوم، وسيبقى دائما، وطنَ التنوع ضمن الوحدة، تحت سقف القانون وبناء على مرجعية الدستور وسائر المواثيق ذات الصلة.

لكن الفرق اليوم، اننا اكثر من ايِ يوم مضى، نحتاج الى بلورة موقفٍ وطني جامع، لا على التفاصيل، بل حول الاساسيات، لأن في الامر واجبا وطنيا قبل كل شيء، وضرورة عملية كذلك في سياق الاطلالة اللبنانية على العالم طلبا للمساعدة، وهي في كل الاحوال، لا يمكن ان تكتمل، الا بتحقيق هذا الشرط.

والمطلوب طبعا اليوم، ليس مجرد اجتماع وصورة ولا ايا من سائر المَظاهر الشكلية، والمطلوب كذلك ليس مجرد الاجتماع للاجتماع، بل الاجتماع للتفاهم، لأن المرحلة التي يمر بها لبنان غير مسبوقة في تاريخه، والبديل عن توحيد الموقف للخروج بحلول، او لتطبيق الحلول، هو دخولٌ تلقائي في المجهول.

واليوم، اكثر من اي يوم مضى، يتطلع اللبنانيون الى ممثليهِم، على اختلاف درجات التمثيل ومستوياته، وحتى الى المعترضين الصادقين في الشارع، بأن يمدوا اليد الى بعضِهم البعض. فاذا غرق المركب، سيغرق بنا جميعا. واذا وصلت السفينة الى بر الامان، وهي في المحصلة ستصل، سينجو الجميع...

ما سبق ليس شعرا ولا نثرا، بل رسالة واقعية تحاكي الوضع الراهن، الذي يتحمل مسؤولية الوصول اليه معظمُ الاطراف بنِسَبٍ متفاوتة، بينما مسؤولية الخروج منه، ينبغي ان يتحملَها الجميع بنسب متساوية.

ما وصلْنا اليه كان بسبب النكد السياسي باعتراف الجميع ضُمنا او علنا. لكن الخروج مما وصلنا اليه طريقُه الوحيد وقفُ النكد السياسي، او على الاقل تخفيفُ منسوبه في هذه المرحلة، تسهيلا للانقاذ.

رئيس الجمهورية دعا الجميع الى الحوار. ورئيس مجلس النواب يبذل المساعي لتقريب وجهات النظر. اما رئيس الحكومة الذي يواظب على العمل فيُبدي كلَ انفتاح على اي تعاون، واي تصحيح او شرح اذا لزم الامر.

اما الحقد الطائفي والتسعير المذهبي والمزايدات السياسية، والرهان على الخارج، فضلا عن الكذب الوقح، وسائر العادات السياسية اللبنانية السيئة، فليس اوانُها اليوم، ولا في اي يوم، فالوقت الآن هو للعمل، والحوار وحدَه يبقى طريق الخلاص.