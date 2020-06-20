عدد من الاصابات الجديدة بكورونا في الغبيري!

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أعلنت بلدية الغبيري أنها تتابع من خلال مركزها الصحي وقسم الترصد الوبائي في وزارة الصحة إجراء فحوصات PCR لحالات تم الاشتباه بها ضمن منطقة الحرش بئر حسن وهي 6 حالات أتت نتيجتهم إيجابية.

وتم نقل حالتان الى المستشفى الحكومي، أما الاربع إصابات تم عزلهم في المنزل بإشراف البلدية.

وبناء عليه تم يوم امس اجراء 62 فحص لمخالطين. كما أجري اليوم 35 فحص PCR.

وعليه قامت المفرزة الصحية في بلدية الغبيري بإجراء تعقيم شامل للحي المذكور وأقفلت شرطة البلدية بعض المحلات ومنعت التجول ضمن الحي بانتظار صدور نتائج الفحوصات للمخالطين.

ودعت البلدية، الأهالي الى الالتزام بالإرشادات الوقائية التي تصدر عنها وعن وزارة الصحة ومنها عدم الاختلاط ومراعاة التباعد الاجتماعي ووضع الكمامة والاهتمام بالنظافة العامة.