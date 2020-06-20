ما حصل مع إبنة الـ15 عامًا 'محزن'.. قوى الأمن: إحذروا !

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أفادت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة الى أنه ورد الى شعبة العلاقات العامة رسالة عبر خدمة بلّغ (http://www.isf.gov.lb/ar/report) على موقع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حول تعرض فتاة قاصر (15 سنة) للابتزاز والتهديد بنشر صور وفيديوهات غير لائقة لها في حال لم ترسل المزيد منها.

وأعلنت قوى الأمن أنه "بعد التنسيق الفوري بين الشعبة المذكورة ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، وبنتيجة المتابعة جرى استماع القاصر مقدمة الشكوى بحضور مندوبة الاحداث، وصرحت بانها تعرفت على شخص مجهول عبر "Facebook"، وبعد مرور فترة على تواصلهما عبر "Messenger" استحصل منها على صورة عادية، بعدها عمل على تهديدها وابتزازها بهدف الاستحصال منها على المزيد من الصور وفيديوهات غير لائقة لها، وبسبب خوفها أرسلت له مبتغاه".

ولفتت المديرية الى أنه "من خلال الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكنت دورية من توقيفه وهو مواطن من مواليد عام 1998، وضبطت جهازه الخلوي".

وأشار الأمن الداخلي الى أنه "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه وبانه كان يعلم بأن الفتاة قاصر".

وأكدت أنه "اجري المقتضى القانوني بحقه وتم مسح الصور والفيديوهات، بناء على إشارة القضاء المختص".

لذلك، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكلٍ غير لائق، في أي ظرفٍ من الظروف، وتحت أي ضغوطاتٍ تمارس عليهم، كي لا يقعوا ضحيةً ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات.