living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زهران :"دخلنا حلبة الإشتباك الإقليمي!"

20
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران “أننا دخلنا حلبة الإشتباك الإقليمي وخطاب الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله الأخير أتمنى أن يُقرأ عدة مرات وخصوصاً الجزء المتعلق بالداخل وبالحوار والعروض الصينية “.

وأضاف زهران أن “خطاب نصرالله لم يكن إعلان حرب بل وضعُ أوراقٍ بيد الدولة اللبنانية لإستخدامها بالمباشر أو للإستفادة منها بالتفاوض”

وقال “إذا لم يعجبكم خطاب السيد نصرالله والطرح الذي قدمه فلتأتوا بإقتراحات أفضل ولسنا بحاجة إلى ودائع دمرت البلد وإذا أتتنا إيران بوديعة فلتستردها مشكورة وكذلك السعودية نحن نحتاج إلى إستثمار على أرضنا يوفر فرصاً لليد العاملة لأبناء البلد”.

وعن حوار بعبدا قال زهران “إذا غاب الرئيس سعد الحريري فمع من سنتحاور؟! فالمؤشرات تدل أن الرئيس الحريري ورؤساء الحكومة السابقين لن يحضروا حوار بعبدا وهذا سيشكل عائقاً أمام تقدم الحوار”

إقتصادياً قال زهران “حجم فاتورة الإستيراد من القمح والمحروقات والدواء وغيرها ما يقارب 11 مليار بالسنة وأنا لا أدعي أني خبير إقتصادي ولكن بالأرقام خسرنا 150 مليار دولار بين الإستيراد والتصدير في سبع أعوام وهناك ذهبت ودائع الناس بالدولار فنحن دمرنا معامل الأحذية والألبسة المحلية عندما بدأنا بالإستيراد من الخارج، هناك مجرم شرع استيراد المناديل الورقية والورود والمياه من الخارج وهذا المجرم غير مجهول وهو الحكومات المتعاقبة ومجلس النواب”.

إقليمياً أشار زهران إلى أن “ترامب يتوسط إلى التحادث مع إيران قبل الإنتخابات لإستثمار ذلك في الإنتخابات والإيرانيون يقولون إن هذا الحوار ليس من مصلحتهم لأنهم لا يضمنون إن كان سينجح، وبانتظار التسوية أو المواجهة لبنان معلق، وعلينا عدم الإنتظار وحسم الكثير من المسائل الإقتصادية وعلى رأسها الإصلاحات من الكهرباء إلى الجمارك والنظام الضرائبي..”

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout