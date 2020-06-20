توقيف خمسة اشخاص بتهمة الاتجار غير المشروع بالاسلحة الحربية

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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

بناء لمعلومات توفرت للمديريّة العامة لأمن الدولة عن قيام اشخاص بالاتجار غير المشروع بالاسلحة الحربية في منطقة عكار، وبعد الاستقصاءات والمتابعة، قامت دوريات تابعة لها بالتنسيق مع القضاء المختص بدهم أماكنهم وتوقيف خمسة اشخاص لبنانيين هم (م.أ)(ز.خ)(م.ع)(ن.ع)(ن.ج) وضبط كمية من الأسلحة والذخائر. وبعد التحقيق معهم تبين أنه يوجد بحق احدهم (م.أ) خلاصة حكم بجرم سرقة موصوفة مما يقضي بسجنه مؤبدا بالاضافة الى تعاطيه المخدرات. تم إجراء المقتضى القانوني بحقهم.