مشرفية: إن التعاون الدولي ضروري لحماية الحق المقدس للنازحين بالعودة الكريمة والآمنة إلى وطنهم

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غرد وزير الشؤون الإجتماعية ووزير السياحة رمزي مشرفية عبر حسابه الخاص على تويتر قائلاً:

"سببت الحروب مآسي حقيقية للشعوب (تشريد، لجوء، نزوح...) وهددت الكرامة الإنسانية، وجعلت السلام العالمي في خطر. النازحون السوريون في معاناة والمجتمع اللبناني الذي كان خير مضيف لهم في حالة إرهاق وفقر وبطالة، مما يزيد من التوتر ويهدد الأمن الاجتماعي. #اليوم_العالمي_للاجئين"

وأضاف:

"إنّ التعاون الدولي ضروريّ لرفع الأعباء عبر تعزيز إمكانيات الصمود والتنمية، وعبر حماية الحقّ المقدّس للنازحين بالعودة الكريمة والآمنة إلى وطنهم."