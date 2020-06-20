الأخبار - رضوان مرتضى

رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين، المعتقل في السجون الأميركية، سيكون في لبنان في غضون أقلّ من شهر، رغم أنّ محكوميته لم تنته بعد. هذا ما أكّده مرجع أمني لبناني لـ«الأخبار» مؤكداً أنّ إطلاق سراح تاج الدين مرتبط بظروف كورونا التي تُشكّل تهديداً لحياته على اعتبار أنه يبلغ من العمر 65 عاماً. ونفى المرجع المذكور كل ما يتردّد عن وجود أي صفقة تربط بين إطلاق تاج الدين، وبين تحرير اللبناني نزار زكا، الذي أدانه القضاء الإيراني بالتجسّس لحساب الاستخبارات الأميركية، أو العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري من لبنان. وأكّد أن وكلاء الدفاع عن تاج الدين تقدّموا بطلب استرحام للنظر في وضعه الصحي. وأشارت المصادر إلى أنّ تاج الدين واحدٌ من مئات الحالات التي وافق القضاء الأميركي على تخفيض أمد محكومية أصحابها بسبب وباء كورونا الذي يهدّد حياتهم، علماً بأن رجل الأعمال اللبناني أوقِف في آذار 2017، وحُكِم بالسجن 5 سنوات.

وكشفت عائلة تاج الدين أن القاضي الأميركي ريجي والتون وافق في ٢٧ أيار الفائت على إطلاق سراح قاسم تاج الدين لأسباب إنسانية، بسبب مخاطر كورونا على حياته إذا بقي في السجن.

تجدر الإشارة إلى أنّ تاج الدين حُكم بالسجن لمدة خمس سنوات وبدفع غرامة قدرها 50 مليون دولار أميركي، بعد عقد وكلاء الدفاع عنه اتفاقاً مع الادّعاء العام يقضي باعترافه حصراً بـ«جرم الاحتيال على قانون العقوبات الأميركية» لشراء بضائع من شركات أميركية. ورغم الاتهامات الأميركية له بالتورّط في تمويل الإرهاب ووصفه من قبل وسائل إعلام غربية وعربية ولبنانية بأنه وزير مالية حزب الله، إلا أنّ الادعاء العام الأميركي عجز عن تقديم أي إثبات على صحة مزاعمه. ورغم ذلك، لا تزال وسائل إعلام كثيرة تصفه بالمتهم بتمويل حزب الله.