living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تشاور داخل صفوف القوات... هل سيشاركون في حوار بعبدا؟

20
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف رئيس جهاز التواصل والإعلام في حزب القوات اللبنانية شارل جبور في حديث لصحيفة “الأنباء” ان “تكتل الجمهورية القوية على تشاور دائم انطلاقاً من نقطتين، الأولى ان أية دعوة حوارية من داخل المؤسسات تتلقفها القوات بمنطق إيجابي داعم لكل المؤسسات ومن دون أي تردد، الثانية تتعلق بمشاركة جعجع في اللقاء الاقتصادي الذي حصل في القصر الجمهوري لدراسة الخطة الاقتصادية التي لم يُطبق منها اي شيء ولم تترجم على أرض الواقع المأساوي الذي تعيشه البلد”.
وقال جبور: “لذلك نحن بصدد دراسة جدية لمشاركتنا بهذا اللقاء الوطني بغياب أي آلية للحوار، فإذا شاركنا في الحوار ولم يكن هناك آلية نستطيع من خلالها انقاذ البلد، فما الفائدة؟ بالنسبة لنا الخطة الاقتصادية تتقدم على ما عداها لأن الإصلاح أهم من أي شيء اخر، وهناك ملفات الكهرباء والجمارك والقضاء، والبلد أصبح على شفير الانهيار، والناس بدأت تجوع”.
وسأل جبور: “هل هناك جدوى من المشاركة بهذا اللقاء؟ هل علينا أن لا نشارك لأن هذا الفريق لا يريد ان يفعل شيئاً بما يتعلق بالإصلاحات؟”، داعياً إلى تشكيل جبهة سياسية لتشكيل قوة ضغط على السلطة الحاكمة.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout