تشاور داخل صفوف القوات... هل سيشاركون في حوار بعبدا؟

A + A -

كشف رئيس جهاز التواصل والإعلام في حزب القوات اللبنانية شارل جبور في حديث لصحيفة “الأنباء” ان “تكتل الجمهورية القوية على تشاور دائم انطلاقاً من نقطتين، الأولى ان أية دعوة حوارية من داخل المؤسسات تتلقفها القوات بمنطق إيجابي داعم لكل المؤسسات ومن دون أي تردد، الثانية تتعلق بمشاركة جعجع في اللقاء الاقتصادي الذي حصل في القصر الجمهوري لدراسة الخطة الاقتصادية التي لم يُطبق منها اي شيء ولم تترجم على أرض الواقع المأساوي الذي تعيشه البلد”.

وقال جبور: “لذلك نحن بصدد دراسة جدية لمشاركتنا بهذا اللقاء الوطني بغياب أي آلية للحوار، فإذا شاركنا في الحوار ولم يكن هناك آلية نستطيع من خلالها انقاذ البلد، فما الفائدة؟ بالنسبة لنا الخطة الاقتصادية تتقدم على ما عداها لأن الإصلاح أهم من أي شيء اخر، وهناك ملفات الكهرباء والجمارك والقضاء، والبلد أصبح على شفير الانهيار، والناس بدأت تجوع”.

وسأل جبور: “هل هناك جدوى من المشاركة بهذا اللقاء؟ هل علينا أن لا نشارك لأن هذا الفريق لا يريد ان يفعل شيئاً بما يتعلق بالإصلاحات؟”، داعياً إلى تشكيل جبهة سياسية لتشكيل قوة ضغط على السلطة الحاكمة.