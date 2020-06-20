عناوين الصحف ليوم السبت 20 حزيران 2020

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الأخبار
حصاد الخيبة
ثلاث سنوات على ولاية العهد: ابن سلمان يراكم الخيبات
دياب: لا أعرف ماذا يفعل سلامة
صندوق النقد يصفع حزب المصارف: أرقام الحكومة دقيقة
البناء
خليّة الأزمة توقف العمل بصرف الـ 200$… وزاسيبكين يخفّف من «وهج قانون قيصر»
“القوميّ” يندّد بدعوات اللامركزيّة… ومحاولات حرمان اللبنانيّين من الرئة السوريّة
برّي يسعى لإدارة الخلاف السياسيّ… والوحدة تحت عناوين رفض الفتنة والفوضى
اللواء
إحتواء الخلاف المالي.. وعون لا يبحث عن تعويم!
إعادة النظر بالخطة الإقتصادية.. واستغراب دولي للمنحی الإنحداري باتجاه الصين وإيران
الجمهورية
تحذير مالي دولي: لبنان يفقد فرصه
السلطة: لا دولارات ..ولا مسكنات
المؤسسات المالية الدولية تصفع السلطة.. وتحريك من تحت الطاولة لملف الترسيم