عناوين الصحف ليوم السبت 20 حزيران 2020

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الأخبار

حصاد الخيبة

ثلاث سنوات على ولاية العهد: ابن سلمان يراكم الخيبات

دياب: لا أعرف ماذا يفعل سلامة

صندوق النقد يصفع حزب المصارف: أرقام الحكومة دقيقة



البناء

خليّة الأزمة توقف العمل بصرف الـ 200$… وزاسيبكين ‏يخفّف من «وهج قانون قيصر»

‎“‎القوميّ” يندّد بدعوات اللامركزيّة… ‏ومحاولات حرمان اللبنانيّين من الرئة ‏السوريّة

برّي يسعى لإدارة الخلاف السياسيّ… ‏والوحدة تحت عناوين رفض الفتنة ‏والفوضى

اللواء

إحتواء الخلاف المالي.. وعون لا يبحث عن تعويم!

إعادة النظر بالخطة الإقتصادية.. واستغراب دولي للمنحی الإنحداري باتجاه الصين وإيران

الجمهورية

تحذير مالي دولي: لبنان يفقد فرصه

السلطة: لا دولارات ..ولا مسكنات

المؤسسات المالية الدولية تصفع السلطة.. وتحريك من تحت الطاولة لملف الترسيم