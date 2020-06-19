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عاجل - نقابة الصرافين توقف خدمة بيع ال200 دولار على بطاقة الهوية!

19
JUNE
2020
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اصدرت نقابة الصرافين في لبنان بيانا جاء فيه:"ازاء الأخبار الملفقة والمغرضة التي عادت لتتناول الصرافين الشرعيين المنضوين تحت لواء نقابتهم والعاملين على تنفيذ الآلية المعتمدة من قبلهم مع السلطات المختصة أعلنت النقابة انها تقوم بتنفيذ الآلية المعتمدة بالنسبة لسعر صرف الدولار الأميركي بكل حرص وصدق وهي قد عممت على أعضائها من الفئة (أ) كيفية تطبيق هذه الآلية وشروط الإمتثال إليها، وعقدت لذلك عدة إجتماعات بغية ضبط هذه الآلية.


إن تنفيبذ هذه الآلية تجري على الملأ وأمام العيان حيث عدسات الكاميرات ورجال الأمن.


لطالما دعا الصرافون خلال الأيام القليلة الماضية القوى الأمنية لمواكبتهم ودعمهم في تطبيق الآلية المتفق عليها وتنظيم تعامل الجمهور المصطف خارج شركاتهم ومؤسساتهم وفق هذه الآلية.


تحذر النقابة من وقوف أي جهة مغرضة وراء بث أخبار ملفقة لإيهام الرأي العام وتأليبه مجددا ضد الصرافين بغية تحويلهم كبش محرقة من جديد لغاية في نفس يعقوب.


تطلب النقابة من وسائل الإعلام كافة مراجعتها وإستيضاحها عن أي أمر قبل بثه توخيا للدقة والمهنية وعدم حرف الجمهور والرأي العام عن الحقيقة، خصوصاً أن النقابة ترفع الغطاء عن أي مخالف حتى وإن كان منتسبا إليها ضنا بنجاح الآلية المعتمدة.


وأخيرا تعلن النقابة عن توقف خدمة بيع ال200 دولار على بطاقة الهوية فقط والمصنفة دون أية مستندات ثبوتية مع الإبقاء على الخدمات الأخرى، وذلك بدءا من نهار السبت الواقع في 20/6/2020".

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