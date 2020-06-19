living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هيئة المحامين: ما حصل بالأمس من شتائم لموقع الرئاسة ولشخص الرئيس هو مخالفة فاضحة للقانون

19
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بيان صادر عن هيئة المحامين في التيار الوطني الحر:


الدستور اللبناني يكفل حرية التعبير والحفاظ على كرامة الأشخاص واحترام مقامهم وموقعهم.
ولا يمكن تحت شعار حرية التعبير التعرض لكرامات الناس، فكيف الحال اذا كانت الإهانة موجهة الى مقام رئاسة الجمهورية وكرامة الرئيس.

ما حصل بالأمس من شتائم لموقع الرئاسة ولشخص الرئيس هو مخالفة فاضحة للقانون ابطالها شباب مغرر بهم تحت ستار الحراك والثورة.

ان هيئة المحامين في التيار الوطني الحر اذ تؤكد على الدور الريادي لنقابة المحامين في بيروت في موضوع الدفاع عن الحقوق والحريات، تتمنى ان لا تتحول النقابة من مقام للدفاع عن الحقوق الى ملاذ وملجأ لمخالفي القانون ولمن يتعرضون لرئيس الجمهورية.

وعليه تستنكر الهيئة ما حصل بالأمس وما تبعه من موقف لسعادة نقيب المحامين بدفاعه عن اشخاص عمدوا علنا الى شتم رئيس الجمهورية والتوجه اليه بعبارات نابية لا تمثل الا مطلقيها، مؤكدة ان الفرق شاسع وواسع بين حرية التعبير وبين التحقير الذي يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout