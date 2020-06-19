أطلقوا النار على منزل مختار بلدة لبنانية!

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أفاد مراسل الجديد في بعلبك شوقي سعيد بأن مجهولين اقدموا ليلا على أطلاق النار باتجاه منزل مختار بلدة دورس عساف جورج عبود ما ادى الى تضرر سيارته حضرت الادلة الجنائية ودوريات للجيش اللبناني وبوشرت التحقيقات.



وقال عبود إنه "عند الساعة الرابعة والنصف فجراً سمعنا صوت اطلاق نار وانفجار قنبلة ، فاستيقظنا وعائلتي مذعورين من شدة الصوت ، فاعتقدت انه وكما اعتدنا في منطقة بعلبك كأي اطلاق نار متكرر".



وتابع "لكن ما حصل فعلاً انني عندما كنت متجهاً في الساعة العاشرة صباحاً الى احد الامكنة فوجئت بتعرض سيارتي ومنزلي لعدة اعيرة وطلقات نارية بالاضافة الى رميهم لقنبلة يدوية تبعُد حوالى المتر عن السيارة وقد حضرت القوى الامنية مشكورة وفتحت تحقيقاً بالحادث.



واكد المختار عبود ان اسباب تعرض سيارته ومنزله اطلاق النار مجهولة هي مجولة المصدر ، انما قد تكون رسالة تحذيرية وجهها لي احدهم، واطلب من مطلق النار الذي اراد توجيه رسالة لي التحدث معي مباشرة ، لانه ليس لدي اي اعداء في دورس او في المنطقة ككل واكد المختار عبود انفتاحه على كل الأحزاب وكل التيارات السياسية في المنطقة.