لا اصابات جديدة بكورونا في قضاء صور .. ماذا عن نتائج فحوص الـPCR التي اجريت لمخالطين؟

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أكدت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور وبناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال تفيد أنه لم يسجل اليوم أي إصابة جديدة بفيروس covid-19 ولم تسجل اليوم أي حالة مشتبهة.

وكانت وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور تابعت مع وزارة الصحة العامة إصابة أحد المواطنين المقيمين بـ covid_19 من بلدة ديرقانون رأس العين حيث قامت بإجراء عملية الرصد الوبائي للحالة ودائرة المخالطين وذلك من أجل إستكمال عملية الحجر الصحي والقيام بإحصاء للحالات المشتبهة

حيث أجري اليوم الفحوص المخبرية PCR لدائرة المخالطين الأساسيين وبناء لتقرير رئيس لجنة الأمن الصحي في وحدة إدارة الكوارث رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال جاءت جميع الفحوص سلبية كما تم التأكيد على ضرورة الإلتزام بالحجر المنزلي وعدم التخالط لمدة اسبوعين على أن تعاد الفحوص بعد إنقضاء مهلة الحجر.

وأوضحت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور أن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى ٧٣ مصاب

ا، توزعوا على الشكل التالي:

٦١ حالة وافدة من إفريقيا

٣ حالات وافدة من أوروبا

٩ حالات محلية (حالة وفاة واحدة)

وقد تماثل ٣١ منهم الى الشفاء بشكل تام.

ولفتت وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور بالتعاون مع طبابة القضاءالى أنها تتابع المرحلة الرابعة من عودة المغتربين من خلال متابعة وصولهم ومتابعة الفحوص المخبرية (PCR) وإبلاغ البلديات باللوائح والنتائج على أن تواكب عملية نقلهم الى قراهم من خلال التعاون مع الصليب الاحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي والهيئة الصحية الاسلامية (الدفاع المدني)

كما تواصل جولاتها التفقدية لمتابعة الوافدين ومدى إلتزامهم بالحجر حيث تعطي التوجيهات اللازمة وضرورة الإلتزام بالإرشادات المطلوبة أي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء.

وشددت على أنها الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء آملة من الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة.