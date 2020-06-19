كنعان بعد لقاء دياب: لا محاور بل محور واحد ومقاربات مشتركة موحدة تؤدي الى ارقام موحدة لمفاوضات منتجة

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استقبل رئيس الحكومة حسان دياب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بحضور وزير التنمية الادارية والبيئة دميانوس قطار ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.

واطلع كنعان دياب على خلاصة عمل لجنة المال والموازنة بشأن مقاربات الخطة المالية وما تضمنتها من ارقام.

وبعد الاجتماع اشار كنعان الى أن "اللقاء تخللته مصارحة تامة وهناك حرص على ان يكون العمل الذي قامت به لجنة المال لمصلحة البلد من خلال مقاربات موحدة تؤدي الى أرقام واحدة وهذا ما عملنا له".

اضاف "ليست هناك محاور بل محور واحد هو الدولة اللبنانية فعملنا في المجلس كان لتوحيد المواقف لتكون حجة الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد افعل ولن يكون هناك ارقام متناقضة في المفاوضات بل رقم واحد للدولة نتيجة مقاربة مشتركة".

وختم بالقول"لا وجود لارقام للجنة او لنواب بل كل الارقام هي للمراجع الرسمية المتحاورة التي توصلنا معها الى مقاربة مشتركة وتوصل الى ارقام شفافة ومعالجة تدريجية للخسائر".