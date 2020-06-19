بقرادونيان زار فهمي: نرفض التحريض

A + A -

زار الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاكوب بقرادونيان، وزير الداخلية العميد محمد فهمي، وشدد على "ضرورة احترام مؤسسات الدولة"، مثنيا على "جهود وزير الداخلية في مواجهة كل من يريد تخريب البلد".

كما وضع بقرادونيان الوزير فهمي "في اجواء الخطوات التي تم اتخاذها بعد الهجمات والتهديدات والمواقف المشبوهة من قبل بعض المندسين ضد الطائفة الارمنية"، معتبرا انها "اهانة لكل مواطن لبناني ولكل طائفة لبنانية".

وأعرب عن أسفه الشديد "لاستغلال موضوع الابادة الارمنية للتحريض واشاعة نعرات طائفية واجواء فتنة داخل الشعب الواحد"، مؤكدا "ان الطائفة الارمنية لن تنزلق في اي نوع من انواع التحريض والافخاخ والنشاطات المخابراتية المدعومة خارجيا ضد طائفة مؤسسة، لاحداث فتنة، وان القانون هو السقف الوحيد واللجوء الى القضاء السبيل لتحقيق الحق والعدالة".