وهاب لجنبلاط: يا بك فيك تحل ..

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كتب رئيس حزب " التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "يا بك فيك تحل عن بهيج أبو حمزة خدمك تلاتين سنة وشلحتو كل تعبو بيكفي بقا. تاني شي بهيج معي ما بيشتغل مع سوريا إلا إذا كنت عبتتهمو تا تهدرلو دمو. وهيذي كبيرة لأن أنا بتعرفني بحمي إلي معي. فبتمنى عليك ما حدا بينافسك بكار النفط لأن ريحتو بشعة".

وكان وليد جنبلاط كتب على "تويتر": صاحب محطة وقود من الشوف الاعلى منتسب الى نقابة المحطات استحوذ على كميات كبيرة من المازوت وحرم بالتالي اصحاب المولدات والافران والغير وعلى الارجح باعها الى سوريا له نفوذ مشبوه في وزارة الطاقة ينتحل صفة قربه من المختارة وشريكه الذي ساء الامانة والذي يعمل اليوم مع النظام السوري".