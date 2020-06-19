جثةٌ مجهولة على شاطئ شكا .. هذه أوصافها

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيانٍ، "بتاريخ 15/5/2020 عُثر على شاطئ البحر في محلة شكا، على جثة مجهولة الهوية لرجل في العقد الخامس من العمر، اشيب الشعر، ذو لحية خفيفة، طوله حوالي /170/ سنتم، يرتدي سروال نصفي لون اسود له شريط ازرق، وقد جرى نقل الجثة الى براد مستشفى طرابلس الحكومي".



وتابعت، "لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، الاتصال بمفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الارقام: 441527-06، 423039-06، 443889-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".