المرحلة الرابعة من إجلاء اللبنانيين من الخارج تنتهي اليوم

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن انتهاء المرحلة الرابعة من عملية إجلاء المواطنين والمغتربين اللبنانيين من الخارج اليوم، والتي وضعتها الحكومة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر ان تسير شركة طيران الشرق الاوسط ثلاث رحلات، الأولى من الدوحة التي تصل بعيد الرابعة من بعد الظهر، ثم من مدريد عند السابعة مساء، اما الرحلة الأخيرة فستكون من العاصمة أكرا عند الحادية عشر ليلا.

تجدر الإشارة إلى ان الوافدين من الدوحة ومدريد لم يجروا فحوصات PCR، و بالتالي سيخضعون للفحوصات لدى وصولهم إلى المطار من قبل الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة العامة. اما ركاب رحلة أكرا فقد خضعوا لفحوصات PCR قبل توجههم الى لبنان، وستتخذ في المطار كل الإجراءات المعتمدة عند وصول اي رحلة من الخارج.