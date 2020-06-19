جعجع يعيّن خليفة شانتال سركيس في القوات

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أصدر رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع قراراً قضى بتعيين الدكتور غسان يارد أميناً عاماً للحزب خلفاً للدكتور شانتال سركيس التي قدّمت استقالتها، كما تم تعيين الدكتور وسام راجي معاوناً للأمين العام.



وكان يارد قد شغل منصب أمين مساعد لشؤون المصالح في "القوات" منذ العام ٢٠١٣ وحتى تاريخه.



يذُكر ان يارد هو أستاذ محاضر في كلية طب الاسنان ورئيس قسم التعليم المستمر في جامعة القديس يوسف في بيروت. انتخب نقيباً لأطباء الاسنان في بيروت العام ٢٠٠٩ ولغاية ٢٠١٢، كما انتخب امين عام لأطباء الاسنان العرب، وحائز على وسام الأرز من رتبة فارس، ووسام الطب الفرنسي.