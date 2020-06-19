خبر سار للمستشفيات الحكومية

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أصدر وزير المالية د. غازي وزني مشروع مرسوم يتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2020 إلى موازنة وزارة الصحة العامة بقيمة 12،000،000،000 ل.ل كمساهمات لتشغيل المستشفيات الحكومية الجديدة وتأهيل العاملين فيها، على أن يتم صرف المبالغ للمستشفيات التالية: مستشفى الطوارئ في صيدا، شبعا الحكومي، مشغرة الحكومي، الكرنتينا الحكومي، قرطبا الحكومي، صور الحكومي، والمنية الحكومي.



كما أصدر وزني مشروع مرسوم آخر حول نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2020 إلى موازنة وزارة الصحة العامة بقيمة 800،000،000 ل.ل لزوم تغطية المصاريف الطارئة لمستشفى رفيق الحريري الجامعي ومراكز الحجر في المستشفيات الحكومية.