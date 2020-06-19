الأمطار مفاجأة الـWeekend !

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع رياح ناشطة وارتفاع محدود بدرجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحالة العامة: طقس ربيعي مستقر وبارد نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر اليوم الجمعة، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا يستمر حتى صباح الأحد حيث يستقر تدريجيا.

ملاحظة: معدل شهر حزيران على الساحل بين 22 و 30 درجة مئوية.

- الطقس المتوقع في لبنان:

- الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية ( دون معدلاتها الموسمية) ويتكون الضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة خاصة في المناطق الشمالية مع احتمال حدوث برق ورعد اعتبارا من المساء، مع رياح ناشطة تصل سرعتها أحيانا الى 60كلم/س.

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع رياح ناشطة وارتفاع محدود بدرجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة.

الأحد: غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية والجنوبية خلال الفترة الصباحية، يستقر الطقس اعتبارا من الظهر ويتحول الى قليل الغيوم.

- الحرارة على الساحل من 17 الى 28 درجة، فوق الجبال من 13الى 25 درجة، في الداخل من 13 الى 29 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية - غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 20 و 55 كم/س.

- الانقشاع: جيد اجمالا على الساحل، سيء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80%.

- حال البحر: مائج ، حرارة سطح الماء 24 درجة.

- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,27

- ساعة غروب الشمس: 19,52.