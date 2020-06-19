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رئيس الجمهورية عرض مع الوزير المجذوب الواقع التربوي في لبنانى وسبل معالجة الصعوبات التي تواجه المؤسسات التربوية والجامعية

19
JUNE
2020
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الرئيس عون تابع اوضاع طائفة اللاتين في لبنان مع المطران اسايان والاب حداد
 
 
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا مع وزير التربية والتعليم العالي القاضي طارق المجذوب، الواقع التربوي في لبنان على ضوء التطورات الاخيرة، وسبل معالجة الصعوبات التي تواجه المؤسسات التربوية والجامعية في ضوء القرارات التي كانت صدرت عن وزارة التربية مؤخراً في ما خصّ العام الدراسي الحالي.
 
وتطرق البحث الى الاستعدادات التي تعتزم وزارة التربية اتخاذها للسنة الدراسية المقبلة في ضوء الاوضاع الصحية والمالية التي تواجه الطلاب وعائلاتهم والمدارس والمعلمين على حد سواء.
 
رئيس طائفة اللاتين في لبنان
واستقبل الرئيس عون رئيس طائفة اللاتين في لبنان المطران سيزار اسايان والرئيس الاقليمي للاباء اللعازاريين في الشرق الادنى الاب زياد حداد، واجرى معهما جولة افق تناولت الاوضاع الراهنة في البلاد، وواقع الرهبانيات والمؤسسات التربوية والاجتماعية التابعة لطائفة اللاتين في لبنان، إضافة الى بعض المواضيع التي تهم الطائفة. وشكر الاب حداد رئيس الجمهورية على تعزيته بوفاة الاب نعوم عطالله.
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