ممرضة أصيبت بكورونا في مستشفى الحريري!

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أعلن المدير العام لمستشفى رفيق الحريري د. فراس الابيض أننا "نتجه إلى إجراء 1000 فحص pcr يوميًا وعالجنا جميع مرضى الكورونا من دون إصابة أي عامل باستثناء ممرضة واحدة"، مشيرا الى أنها في حالة تحسن.



الابيض أكد أن المستشفى يقوم بواجباته حتى اكثر من المسؤولية الملقاة على عاتقه، لافتا الى أن المساعدات النقدية التي أتت الى المستشفى تبلغ حوالى 6 مليارات و300 مليون ليرة وصرفنا منها حوالى 3 مليارات جزء منها صُرف على الرواتب والملحقات وجزء آخر على تجهيز المستشفى.



وشدد على أن "الادارة دفعت كل رواتب العاملين في المستشفى ولا رواتب عالقة ومن الإجحاف القول إن الإدارة لا تقوم بواجباتها كما يجب."