منذ ساعات الصباح الباكر .. مسلسل ازدحام المواطنين أمام محلات الصيرفة يتكرّر!

يستمر مسلسل ازدحام المواطنين أمام محلات الصيرفة في مختلف المناطق اللبنانية للحصول على الدولار. ففي الغبيري، تجمّع المواطنون منذ ساعات الصباح الباكر أمام شركة للصيرفة.

والمشهد نفسه تكرّر في البقاع، إذ تهافت المواطنون بشكل كبير على محال الصيرفة حيث عممت نقابة الصرافين استمارة تُحدد آلية الحصول على مبلغ 200 دولار لقاء إبراز المستندات.

تجدر الإشارة إلى انّ اليومين الماضيين تهافت اللبنانيون أيضا إلى محال الصيرفة وحصل تدافع بينهم ما دفع عناصر امن الدولة الى تنظيم عملية وجودهم والتخفيف من الازدحام قدر الامكان ومنع حصول اي اشكالات.