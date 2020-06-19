اعلامية تستقيل من منصبها في هذا الحزب

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قدمت الامينة العامة لحزب سبعة الإعلامية غادة عيد استقالتها من منصبها في الحزب.

وكتبت عيد، على حسابها الخاص "فيسبوك"، "بعد تجربة تهدف الى استكمال مسيرتي النضالية رفضا للفساد والظلم ولارساء دولة الحق والقانون. تلك المسيرة التي بدأتها اعلاميا منذ 25 سنة ومستمرة بها".

وأضافت، "اعلن استقالتي من امانة عام حزب سبعة، مع املي الذي اصبح ضعيفًا بان تتوحد جهود المجموعات التي نشطت في الثورة بما فيهم حزب سبعة لتحقيق اهداف الثورة المرجوة. وذلك شعورا مني اني انتمي الى ثورة وليس الى مجموعة واحدة او حزب معارض جديد".