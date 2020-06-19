سوري في قبضة أمن الدولة وهذا ما اعترف به

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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

بناء لمعلومات توفرت للمديريّة العامة لأمن الدولة عن تعرض عدة أشخاص من التابعية السورية لعمليات سلب بقوة السلاح في منطقة البقاع، وبعد الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها أوقفت في بلدة بر الياس- قضاء زحلة، السوري (ح ح ص) لقيامه بعدة عمليات سلب بقوة السلاح. وبعد التحقيق معه تبين أنه يوجد بحقه بلاغ بحث وتحر بجرم سلب بقوة السلاح وعدة مذكرات توقيف بجرائم عدة ومنها : المساعدة في أعمال إرهابية من شأنها المساس بأمن البلد، تبييض أموال، تهريب أجانب ، ترويج عملة مزيفة وخلاصة حكم بجرم مقاومة سلبية، مما يقضي بسجنه وتغريمه مبالغ مالية كبيرة نتيجة للجرائم المرتكبة. وبناء لإشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع تم توقيفه واجري المقتضى القانوني بحقه .