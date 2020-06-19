وفد من التيار في اليونان زار السفيرة اللبنانية دونا بركات وسلمها رسالة شكر

A + A -

زار وفد من التيار الوطني الحر في اليونان برئاسة منسق التيار المهندس سامي صليبا يوم الخميس الواقع فيه ١٨ حزيران ٢٠٢٠ السفيرة اللبنانية السيدة دونا بركات الترك وسلمها رسالة شكر وتقدير من التيار على الجهود التي بذلتها مع المستشارة المكلفة بالاعمال القنصلية السيدة رانيا عبدالله الياس والسيد أندريه خزوم وطاقم السفارة خلال إجلاء المواطنين اللبنانيين والطلاب منهم العالقين هناك في ظل انتشار وباء الكورونا المستجد. وثمّن التيار الحرفية في التعاطي معهم والمساعدات التي قدمتها السفارة لمن كانوا بأمسّ الحاجة اليها. من جهة أخرى، أعربت السفيرة عن تقديرها لتعاطي التيار الوطني الحر في أوروبا ولبنان مع الأزمة والمساعدات التي قدمها على كافة الصعد لمواجهة الوباء.