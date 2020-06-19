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أسرار الصحف ليوم الجمعة 19 حزيران 2020

19
JUNE
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البناء

خفايا

قالت مصادر مالية إن لعبة الـ 200 دولار التي تمّ فيها استنزاف ما يجب أن ينفقه المصرف المركزي لحماية سعر الصرف وتحويل اللبنانيين إلى طوابير ذليلة تنتظر شراءها لبيعها مجدداً بفارق مئة الف ليرة حوّلت اللبنانيين إلى مضاربين على ليرتهم، وفتحت سوقاً للصرافين لتقاسم لعبة البيع والشراء بين السعر المدعوم والسعر الرائج وكل ذلك خارج أي تبرير اقتصادي.

كواليس

قال مصدر دبلوماسي غربي إن أكبر خطأ يرتكبه لبنان اليوم هو الدخول في مفاوضات حول ترسيم الحدود البرية أو البحرية أو كلتيهما فيما هو يفاوض صندوق النقد الدولي وعليه أن يختار إحدى جبهتي التفاوض أولاً، وثانياً أن ينتبه أنه في كل من الجبهتين يبدو منقسماً وضعيفاً فكيف في الجبهتين معاً، وهما مرتبطتان والمفاوض المقابل واحد في النهاية.

 

اللواء

همس

أدى إصرار تحالف سياسي على إقناع قطب كبير لتمثيل طائفته إلى إرباك و«زعل» لدى حلفاء هذا التحالف!

غمز

ما يزال مقربون من وزير خدماتي، يختلفون حول تقييم أدائه، بين سلبي وإيجابي، وفقاً لمعطيات تفتقر إلى الدقة والشمولية..


لغز

كشف مصدر مطلع أن استقالة مسؤولة حزبية، قديمة، فهي تعود إلى أيام الحكومة السابقة، وهي مرتبطة بأمور تتعلق بأداء الوزراء آنذاك.

 

الجمهورية

وصف مسؤول مالي أن ضخ الدولار في السوق لم يؤد الغاية المرجوة منه، فاستمر استنزاف البنك المركزي وارتفع الدولار الى 5 الاف ليرة.

قال سياسي بارز إن عودة مرجعية سياسية الى السلطة غير واردة الان لانه أذكى من أن يقع في فخ التسويات مجدداً ثم العقوبات.

تبين أن بعض المصارف لا يزال يعتمد نمط تحويل الاموال الطازجة إلى إيداع دفتري للزبون بنسبة الضعف ونصف الضعف.

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