عناوين الصحف ليوم الجمعة 19 حزيران 2020

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الأخبار

سلامة يقطع الأوكسيجين... والبنج

دياب يرحّب بالصين... والحكومة نحو طلب إعفاء من بعض عقوبات «قيصر»

حزب المصارف ينتفض على صندوق النقد: لن نتحمّل مسؤوليّة ما اقترفنـاه

البناء

بوتين يرفض استعمال الاقتصاد كوسيلة للضغط ‏السياسيّ…مبشّراً بقمة للخمسة الكبار

رؤساء الحكومات السابقون يقاطعون ‏لقاء بعبدا…إلا بثمن سياسيّ قيد ‏التفاوض

اتجاه لاعتماد المصارف في تغطية ‏حاجات الاستيراد ووقف لعبة ‏الصرافين والـ 200$

اللواء

مأزق حوار بعبدا: فرنجية يثير الميثاقية بلا رؤساء الحكومات!

مشاورات مسيحية بانتظار الإثنين.. وصندوق النقد يشترط «التوافق اللبناني» على الإصلاحات

الجمهورية

لقاء بعبدا لتغطية العجز

غليان متواصل

وجهت الدعوات وتوقُّع مقاطعات.. والحكومة تـــبحث الخيار الشرقي

نداء الوطن

مستشارو دياب يحرّضون صندوق النقد على "تقصّي الحقائق"

السلطة تستجدي الحوار... "العرس" في بعبدا و"المعازيم" في عين التينة!