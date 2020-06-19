عكر : من يمتهن السمسرة مهنة ًله يسهل ُ عليه الاتهام...و غانم يرد !

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غردت ‏‏‏نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني زينة عكر على تويتر : من يمتهن السمسرة مهنة ًله يسهل ُ عليه الاتهام. ومن يهين مهنة الإعلام ويبتز الناس "طوال الوقت" يسهل الهوان عليه. نعمل وفق القانون والأصول.

فرد الإعلامي مارسيل غانم في تغريدة , فقال: "لا اعتقد انكم تعملون وفقا للاصول، ولا نعلم الى اي جهة تنتمين، وبكل الاحوال سرقات الآثار معروفة ويوجد ملفات تثبت ذلك، ولغاية اليوم لم نتكلم عن التفاصيل، وانتم جئتم وزراء بالصدفة". وقال: "نحن نجسّد الشفافية الإعلامية وبعد 25 سنة من ممارسة هذه المهنة لا اسمح لأحد بان يغبّر عليها"، مضيفا: "انتم سوف ترحلون من خلال ثورة هذا الشعب الثائر".