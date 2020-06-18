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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



اشتد الخناق على المواطن اللبناني ضيقا ماليا وفي كثير من الحالات جوعا، وفيما تبدو المحادثات مع صندوق النقد الدولي طويلة والبعض يشير إلى تواصلها إلى ما بعد تشرين الثاني موعد الانتخابات الرئاسية الاميركية. ظهر هذا المؤشر كلام المتحدث باسم الصندوق جيري رايس على ان النقاشات الجارية في لبنان معقدة وتتطلب تشخيصا مشتركا لمصدر الخسائر المالية وحجمها مستطردا إن الحكومة اللبنانية بحاجة إلى تطبيق إصلاحات شاملة ومنصفة في مجالات عديدة وان النقاشات مستمرة بشأن ترتيبات تمويل محتملة ومن السابق لأوانه الحديث عن حجم أي برنامج.



هذا الكلام تقاطع مع ما كشفه مصدر نيابي لتلفزيون لبنان من ان لجنة تقصي الحقائق النيابية تمكنت من تخفيض نسبة الخسائر الى ما يقارب الاثنين وثمانين الف مليار ليرة لبنانية. المصدر النيابي عزى هذا الفارق الكبير عن ارقام الحكومة المقدرة بمئتين وواحد واربعين الف مليار ليرة الى اعتماد النواب مقاربة مختلفة استندت الى اسس متبعة علميا في تقييم الخسائر، بحيث أن الحكومة أدرجت كل المستحقات ضمن الخسائر ولم تحتسب الموجودات والممتلكات كما انها عمدت مرة الى احتساب سعر صرف الدولار على اساس 1500 ليرة ومرة على اساس 3500 ليرة. ووفق معلوماتنا يحمل رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان التقرير النهائي الى الرئيس بري في الساعات المقبلة، بعدما تم تصديقه من قبل لجنة المال، ليبنى على الشيء مقتضاه. وبشأن مصير الودائع اكدت المصادر النيابية ان النواب ومن كل الكتل البرلمانية اجمعوا على اعتبار الودائع من المقدسات رافضين المس بها.



غدا اجتماع مالي يعقد في السراي الكبير بعد الظهر يأتي إستكمالا للاجتماع الأمني المالي الذي عقد يوم الإثنين الفائت وهو يصب في إطار الحوار مع جمعية المصارف في ما يخص أرقام الدولة اللبنانية، كما علم تلفزيون لبنان أن إجتماعات وزارية ستعقد لدرس مشاريع التي يمكن تنفيذها في سياق خيار الذهاب شرقا في بعض الوزارت المعنية كذلك من المقرر أن يعقد أول اجتماع لخلية الأزمة التي شكلت في وقت سابق في وزارة المال بحضور حاكم مصرف لبنان لبحث أرقام الدولة اللبنانية والموضوع الإقتصادي.



وفي الشأن السياسي حركة بارزة للوزير السابق سليمان فرنجية في عين التينة وبين الوسط وموفد من الزعيم وليد جنبلاط إلى معراب.

محور الابحاث في كل هذه اللقاءات توحيد الموقف في الدعوة الرئاسية للمؤتمر الوطني بعد سبعة أيام.

واذا ما انعقد هذا المؤتمر فإن الوضع المالي والاقتصادي سيتصدر المناقشات وفيما يظل لبنان متروكا فلا يزور ولا يزار ولا يجد من يساعده في محنته التي دخلت كل البيوت اللبنانية.

إذن فرنجية زار الرئيس بري وتغدى لدى الرئيس سعد الحريري.

فرنجية من عين التينة قال الرئيس بري بيمون على اكثر من الحوار ونحن ندرس موضوع المشاركة مشيرا الى ان المصلحة الوطنية تقتضي تضامنا وطنيا.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"



في ظل الأوضاع الإقتصادية والمالية والاجتماعية التي لم يشهد لبنان مثيلا لها تتجه الأنظار إلى اللقاء الوطني الذي ضرب له موعد الخميس المقبل سعيا للتهدئة لحماية الإستقرار والسلم الأهلي.



أما عين التينة فبقيت اليوم أيضا قبلة للقيادات السياسية وبعد المصالحة الجنبلاطية - الأرسلانية واللقاء مع الرئيس سعد الحريري على أولوية السلم الأهلي وأد الفتنة كان إجتماع عقده الرئيس نبيه بري مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي أعلن أنه تبلغ الدعوة للقاء الوطني وسيقرر موقفه من المشاركة بعد الدراسة والإطلاع على رأي باقي الكتل لافتا في المقابل إلى ان الرئيس بري "بمون على أكثر من الحوار".

في المقابل رشحت أجواء عن رؤساء الحكومات السابقين لا توحي حتى الساعة بإمكانية مشاركتهم في اللقاء لإعتبارهم الحوار من دون جدول أعمال محدد ورؤية واضحة ليس مفيدا كما عبر الرئيس نجيب ميقاتي على سبيل المثال.



من اللقاء الوطني إلى مسألة وطنية اخرى عمادها توحيد اللغة التفاوضية من خلال توحيد الأرقام بين الحكومة والمصرف المركزي وفي هذا المجال وافقت لجنة المال النيابية على الأرقام والمقاربات التي خلصت إليها لجنة تقصي الحقائق على ان تترجم الشروحات في تقرير مفصل يرفع إلى الرئيس بري لإجراء المقتضى.



وربطا بهذه المسألة تحدثت معلومات عن اجتماع ثان سيعقد يوم غد في السراي بين رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء المعنيين وجمعية المصارف بهدف توحيد لغة التخاطب مع صندوق النقد أيضا عبر ما يتطلبه ذلك من صيغة سيضعها الخبراء الذي يتابعون اجتماعاتهم بشكل متواصل.



في شان آخر تابع مجلس الوزراء البحث في عقود الطاقة والفيول المغشوش وفي هذا الإطار تم تكليف وزير الطاقة إستطلاع ما إذا كان هناك من دول مهتمة للدخول بمناقصة جديدة بدل سوناطراك وذلك ضمن مهلة شهر ووافق المجلس بصورة إستثنائية على طلب وزارة الداخلية طبع ألف بطاقة بيومترية.

الجلسة بدأها الرئيس دياب بالتأكيد على أولوية مكافحة الفساد في الوقت الراهن فيما كشفت مصادر السراي للـ NBN أن عددا كبيرا من التوقيفات حصلت بحق مثيري الشغب والتخريب في بيروت والتحقيقات توصلت إلى تصور كامل لحقيقة ما حصل لافتة إلى ان الملف أخذ طريقه إلى القضاء.

وفي موضوع قانون قيصر قال رئيس الحكومة أن مصلحة لبنان تهمنا أولا وأخيرا ونعمل على هذا الأساس.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"



طرقت الحكومة ابواب الازمة بجدية تعدد الخيارات، فكانت جلستها اليوم بحثا عن اختراقات مع ضيق الوقت ونفاد الامكانات. ولان الشرق بديل متاح، دون اغفال التواصل مع اي قادر على التفلت من العدوانية الاميركية على بلادنا ، شرقيا او غربيا كان، تمت اليوم جدولة الامور والافكار، على ان تعد الاقتراحات من قبل كل وزير معني، تمهيدا للمضي باي خيار يمكن الحكومة من تخفيف الازمة المستفحلة بقرار اميركي لخنق اللبنانيين كما السوريين، وقبلهم الفلسطينيون واليمنيون والايرانيون والفنزويليون والكوبيون، واللائحة تطوال.



ولكي لا يطول اللعب على حافة الهاوية الامنية، وبنية الوفاق الوطني، او على الاقل الحفاظ على السلم الاهلي، كانت دعوة رئاسة الجمهورية الاقطابالسياسيين الى لقاء وطني في بعبدا، وبحثا في العنوان نفسه كانت جولة رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية الى عين التينة ووادي ابو جميل.



عين التينة محط اللقاءات التمهيدية للخامس والعشرين من حزيران، موعد لقاء بعبدا، وعلى قاعدته الجامعة يكثف الرئيس نبيه بري اللقاءات مع مختلف الافرقاء، والتي قد تطول لتهيئة افضل الظروف.

اما الظرف الاقتصادي فعلى حاله الصعبة، وفيما تواصل الحكومة محاولاتها مسابقة الوقت لتطويق جائحة الدولار، بقيت طوابير الناس امام شركات الصيرفة اصعب المشاهد اليومية، لا ينافسها الا السوق السوداء التي تدار بادوات ظاهرة من قبل اصحاب قلوب سوداء واقفين بالظل، فبقي الدولار عند تفلته من كل الاسقف التي تحاول تطويقه عبر المنصات الحكومية.



فيما لفت اليوم سقف قضائي اعلى من المعتاد، تمثل بادعاء المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم على رئيس مجلس ادارة مصرف سوسييتيه جنرال أنطون الصحناوي بجرم مخالفة قانون الصيرفة والمس بهيبة الدولة المالية ، على امل ان تحفظ هذه الهيبة، ويستمر الملف الى خواتيمه..





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"



بعد أزمة كورونا التي أساء إدارتها، وقضية جورج فلويد التي أجج أحداثها بتصريحاته وتغريداته ومشهدياته التي بات أشهرها رفعه للانجيل المقدس، يأتي اليوم الكتاب الجديد المرتقب صدوره رسميا عن المستشار السابق للأمن القومي الاميركي جون بولتون، صاحب الدفتر الأصفر الصغير، الذي كان بمثابة ظل الرئيس الأميركي، ليزيد من المآسي السياسية للرئيس دونالد ترامب، الذي انخفضت شعبيته بشكل كبير، يقارنه المحللون الانتخابيون الاميركيون بما جرى مع رئيسين سابقين هما جيمي كارتر وجورج بوش الإب، والإثنان لم ينتخبا لولاية ثانية. والفضيحة الأولى التي تسربت عن كتاب بولتون الذي تحتج أوساط البيت الأبيض على نشره على اعتبار أنه يتضمن معلومات سرية، مختصرها أن ترامب الذي يواظب على مهاجمة الصين، ولاسيما في موضوع كورونا، وجه إلى الرئيس الصيني طلبا مباشرا لدعمه في الاستحقاق الرئاسي المقبل، من خلال تدابير تجارية معينة.



"يللي بيشوف مصيبة غيرو بتهون مصيبتو". هكذا يقال. ولكن أين مصائب لبنان، من مصيبة ترامب، علما أن كثيرين ينظرون إلى تشرين الثاني المقبل بعين الرجاء، عل النتائج الانتخابية الاميركية ترأف بناء وبالمحيط بعض الشيء، لينطبق حينها بالفعل أن مصائب قوم عند قوم فوائد.

وبالعودة الى لبنان، جلسة حافلة لمجلس الوزراء اليوم، عناوينها ثلاثة: قيصر وسوناتراك وهيئة المخفيين.



وفي وقت تتجه الانظار نحو لقاء بعبدا المرتقب الأسبوع المقبل، على أمل أن يقدم صورة لبنانية جامعة في مواجهة الأزمة، برز اليوم تحرك فرنجية الأب في اتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي "يمون علينا بأكثر من الحوار" كما قال، اضافة الى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، في وقت كان فرنجية الإبن يصوب تويتريا في اتجاه سمير جعجع، مستنسخا تغريدة الحريري الشهيرة تحت عنوان "بونجور حكيم".



في غضون ذلك، وفي آخر المعطيات حول مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، أعلن المتحدث باسم الصندوق جيري رايس، ان النقاش مستمر بشأن ترتيبات تمويل محتملة للبنان، مضيفا أن من السابق لأوانه الحديث عن حجم أي برنامج. وامتنع رايس عن الإدلاء بأي تفاصيل عن الإصلاحات التي يطلبها الصندوق كي يوافق على برنامج محدد، لكنه قال إن الحكومة اللبنانية بحاجة إلى تطبيق إصلاحات شاملة ومنصفة في مجالات عديدة، والأهم اشارته الواضحة إلى ان لبنان بحاجة إلى التوصل لفهم مشترك لمصدر الخسائر المالية التي يواجهها تمهيدا لبدء العلاج.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"



مولود جديد أضيف الى لائحة الجدال وهو المتصل بحوار بعبدا في الخامس والعشرين من حزيران ..

وإذا كانت مسالك الحوار جارية سياسيا باتجاه القصر فإن طريق ميشال عون لم تمر في جونية .. وهي انقطعت شعبيا من مسالك شهدت إشكالات هذا المساء احتجاجا على توقيف الناشط ميشال شمعون وسرعان ما تطور الاحتجاج حيث افترش مواطنون الأرض مطالبين بإطلاق سراح شمعون الذي أوقف على خلفية اتهامه بالإساءة الى رئيس الجمهورية وقد ردد المحتجون هتافات في هذا الشأن على مرأى من القوى الأمنية قبل ان يشعلوا الاطارات في الاتجاهين ويعمدوا الى رشق الجيش والقوى الامنية بالحجارة.



وإشكال سرايا جونية واحد من سرايات سياسية تشتبك على كل تفصيل .. من الميثاقية الدستورية للقاء بعبدا الى خيار التوجه شرقا بحثا عن فرص بديلة اقتصاديا وصولا الى تعقيدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.



وفي حوار بعبدا الأسبوع المقبل فإن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لم يقطع الطريق إليه إنما وضعه قيد الدرس لكنه تريث في اتخاذ موقفه إلى حين الوقوف على أجواء حلفائه إضافة إلى التمثيل السني وفي هذا الإطار رأى اللقاء التشاوري أن الميثاقية الدستورية التي يمثلها رئيس مجلس الوزراء بشخصه تفوق ميثاقية ودستورية كل الأحزاب السنية ولا مبرر لإقحام المعايير الدستورية في مثل هذا الاجتماع وسواء أكان لقاء بعبدا ميثاقيا أم فاقدا للشرعية فإنه في كل حال مجرد اجتماع سيكرسه التاريخ في خانة الفلكلور لكنه لن يرق إلى رتبة "الميجانا وأبو الزلف" وما يعادلها من حواشي المازة اللبنانية مأزومون سيحاورون مأزومين سابقين .. وكل من سيحضر الطاولة لن يكون أكثر من رقم على كرسي إذا لم نذهب أبعد من هذا التعبير .



اما طاولة مجلس الوزراء فقد طرحت اليوم خيارات استطلاع البديل فكلفت وزير الطاقة التنقيب دول راغبة في دخول مناقصة الفيول لمصلحة شركة كهرباء لبنان

علما ان الوزير المكلف هو عينه متهم ب| " تهشيل " مستمثرين من الصين .

وفوق الطاولة كان طرح لوزير الصناعة عماد حب الله بخيار الذهاب شرقا وافيد ان هذا الطرح حاز على اجماع وزاري.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون أم تي في"



إعلان السيد حسن نصرالله خريطة طريقه للانقاذ ، بل أمر العمليات ، يتضمن خطوتين : الأولى، حشر لبنان بين سيف قيصر ورقبة النظام السوري . والثانية ، الاغتراب بلبنان شرقا وقسرا نحو الصين وإيران بديلا من الغرب عموما ، والولايات المتحدة خصوصا . أمر العمليات هذا لقي صدى إيجابيا إجماعيا في مجلس الوزراء الذي عجل في تشكيل لجنة لإعداد لائحة بالمشاريع التي يمكن تنفيذها من قبل بكين وطهران . فائدة وحيدة يتيمة ونظرية من هذا التوجه ، وهو أن السلطة تعتقد أن الصين ستهرول لتمويل هذه المشاريع من دون أن تطالب الحكومة بخطة جدية للنهوض الاقتصادي والمالي ومحاربة الفساد ، وبأنها قد تقبل بتسديد اكلافها بالليرة ، والحقيقة أن الصين إن طنشت عن الفساد ، فهي لن تقبل السداد إلا بالدولار وهو غير متوفـر ، إضافة الى أنها لا تزال تحاذر كثيرا إغضاب واشنطن وهي إحدى ضحايا قيصر وقد عبرت عن ذلك في ظرف مماثل لم يمر عليه الزمن.



أما مضار التوجه شرقا ، ماليا واقتصاديا فكثيرة جدا : اولها ، ان صندوق النقد سيوقف مفاوضاته مع لبنان ، وثانيها ، خروج الوطن الفقير من المنظومة المالية الدولية والأسرة العربية . وثالثها تشويه وجه لبنان كرائد للاقتصاد الليبرالي الحر في المنطقة ، من دون أن ننسى طبعا أن الصين هي الشريك التجاري الأول للبنان ، لكنها ليست الشريك الأوحد ، والفرق بين المسألتين ببساطة .. مدمر.



أما مضار التوجه شرقا على الوضع السياسي في الآني ، هي انها ستفرغ الحوار الوطني في بعبدا من مضامينه وتدفنه قبل أن يبصر النور ، إذ ستدفع القوى المترددة الى عدم المشاركة فيه ، لأن دورها سيقتصر عندها على البصم عليه ومنحه الشرعية التي يفتقدها ومن ورائه حزب الله . ولا ننسى هنا أن رئيس المردة ، أبن الثامن من آذار ، كان أعلن جهارا من منبر الـ MTV أنه سيتصدى لأي توجه يفقد لبنان ليبراليته الاقتصادية ، فكيف عندها بالرئيس الحريري ورؤساء الوزراء السابقين والقوات والكتائب ؟. ومن الآن الى الخامس والعشرين من حزيران ، لبنان ضحية القمع والعقم والتعقيم :

أما القمع فبات يمارس بلا أقنعة و لا قفازات في حق الناشطين السياسيين لمجرد انهم يعبرون عن رفضهم الجوع والفساد . فيما العقم يشكل السمة الغالبة لأنشطة الحكومة التي سقطت في الفساد بدلا من محاربته ، كما سقطت خطتها للنهوض ، تماما كما سقطت ارقامها التقديرية لخسائر الدولة أمام صندوق النقد وفي غربال لجنة المال , علما بأن جهد اللجنة لقي تقدير الصندوق ولم يعرقل الحكومة ، وهذا بيان الصندوق اليوم . أما التعقيم فهو الوحيد الذي يسجل نجاحا مقبولا في مواجهة فيروس كورونا التي عادت أرقامه الى التراجع نسبيا لكنه لا يعدل ميزان الخسائر الكبرى التي احدثها ويحدثها في الاقتصاد .





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"



حوار وأرقام هو عنوان المرحلة حتى الخميس المقبل على الأقل :

حوار بعبدا في انتظار الأجوبة على الدعوات ... المكون السني ، إذا صح التعبير ، والمؤلف من رؤساء الحكومات السابقين ، وفي مقدمهم الرئيس سعد الحريري، قد لا يشارك ... رئيس تيار المردة الذي زار الرئيس بري ثم الرئيس الحريري، أعلن التريث في الإجابة ... وفيما الرئيس بري ورئيس الإشتراكي وليد جنبلاط سيشاركان بالتأكيد ، فإن الدكتور جعجع لم يعط جوابا بعد ، وإن كان في السابق لم يقاطع حوار أيلول وحوار آب ...



الخميس لناظره قريب ، وفي الإنتظار ، طاولات الحوار المالية والنقدية تتوزع بين ساحة النجمة والسراي ووزارة المال ، والجامع المشترك بين الطاولات الثلاث محاولة توحيد أرقام العجز ، فلدى الحكومة رقم ، ولدى صندوق النقد الدولي رقم ولدى لجنة المال والموازنة رقم ...

تعدد الأرقام يطرح تحديا جديدا ، فصندوق النقد الدولي يبدو انه متمسك بأرقامه ، ولجنة المال والموازنة تقول إنها حققت إنجازا بخفض رقم الخسائر المالية من 241 ألف مليار إلى مئة الف مليار ، ورقم الحكومة منفتح على المناقشات ...

تعدد الأرقام هل يمكن أن ينعكس سلبا على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ؟ كل الاحتمالات واردة.



متحدث باسم الصندوق أكد اليوم أنه من السابق لأوانه الحديث عن حجم أي برنامج. هناك حاجة إلى إصلاحات شاملة في مجالات عديدة وهو ما يتطلب قبولا وتوافقا، من المجتمع ككل."

هذا التباين يؤشر إلى أن المفاوضات مازالت في بدايتها مع صندوق النقد الدولي على رغم أن الرقم تجاوز الثلاث عشرة جلسة ، وغدا الجمعة سينعقد الاجتماع التنسيقي الثاني في السراي الحكومي برئاسة الرئيس حسان دياب ويضم وزير المال وجمعية المصارف والمستشارين من الطرفين ، ويأتي الاجتماع في وقت أوضح الرئيس دياب ان خطة الحكومة غير منزلة وقابلة للتطوير. وبناء عليه يستكمل النقاش بهدف توحيد اللغة في التفاوض مع صندوق النقد الدولي.