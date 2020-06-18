منتدى حوار بيروت بحضور مخزومي: كفى استهلاكاً للوقت لأنه بعد كل حمل ولادة

A + A -

عقد منتدى حوار بيروت اجتماعه الدوري بحضور النائب فؤاد مخزومي في دراته بيت البحر، وقد حضر الاجتماع العديد من أصحاب الاختصاصات المتعددة وفعاليات من المجتمع البيروتي والوطني.

وتداول المجتمعون ما يعانيه الوطن من أزمات نقدية ومالية واقتصادية وإدارية وعلى رأسها الأزمة السياسية. وتوقف المجتمعون أمام ما تعرضت له مدينة بيروت وعاصمة الوطن وبعض المدن الأخرى من أعمال تخريب وسلب ونهب. وبعد نقاشات مستفيضة خلص المجتمعون إلى إصدار البيان التالي:

1- رأس المصائب هو التردي الذي يشهده الواقع السياسي المتمثل بغياب المسؤولية وبشلل على مستوى المعالجات واتخاذ القرارات مما أثر سلباً على المستويات والقطاعات كافة تراجعاً وغياباً لا سيما الوضع الحكومي الذي كنا نأمل أن يكون متماسكاً يشده تلاحم الأفرقاء الممثلين في الحكومة. كما أننا صدقنا الحديث عن الإصلاح والشفافية ومحاسبة الفاسدين ووقف الهدر والمحاصصة وتقاسم المكاسب والمنافع، فيما أصابتنا الصدمة من أن الصراع محتدم بين أفرقاء الحكومة مما أدى إلى فقدان الهيبة وشلل العمل الحكومي.

2- لا يسعنا أن نقفز فوق التعيينات التي حصلت ولم يكن فيها أي شيء من الإيجابية إلا الاتفاق على المحاصصة وتعيين المحاسيب والأزلام وكأن شيئاً لم يكن والوطن أصبح فارغاً من خامات وهامات كفوءة ونظيفة الكف وتوحي بالثقة التي غابت عن المواطن تجاه دولته.

3- يجب أن لا نقع في واقع القول: "إقرأ تفرح جرّب تحزن". فالمطلوب قرارات حاسمة وتطبيق جدي لها دون مراعاة الخواطر والمراجع التي كانت سبباً في دمار وخراب هذا البلد لنصل إلى محاسبة الذين نهبوا البلد وسلبوا خيراته تطبيقاً لشعار إعادة الأموال المنهوبة.

4- مع احترامنا وتقديرنا للقضاء عموماً، غير أننا ندعو الشرفاء فيه إلى تحمل مسؤولية المحاسبة أياً تكن التضحيات التي سيقدمونها وليتم عندها فرز الغث من السمين في هذا الجسم الذي يعتبر خشبة الخلاص وضمان حقوق الدولة والمواطن.

5- الأزمة المعيشية والضائقة المالية التي نعيشها هي القنبلة الموقوتة التي ستنفجر في وجه الجميع ولات ساعة مندم لأن ثورة الجياع لن ترحم ولن تنضبط فعلى الحكومة أن تبادر فوراً إلى احتضان الحراك الشعبي الذي انفجر في 17 تشرين. وليكن هو خريطة عملها والضرب بيد من حديد على أيدي المتلاعبين بالأسعار والسائرين على طريق رفعها في قطاعات عديدة لا تستوجب ذلك وعلى وجه الخصوص ما يشهده سعر صرف الليرة تجاه الدولار حيث لا يحق لأي كان أن يتعامى عن الأسباب والجهات التي يقف خلف ذلك.

6- لقد هال المجتمعون وأصحاب الضمائر الحية على امتداد الوطن ما شهده وسط عاصمة الوطن بيروت. إنما المقصود هو ضرب الإقتصاد بشكل عام والمساهمة بهذه الأعمال السلبية لزعزعة واستكمال سقوط الوطن والدولة. ناهيك عن سبب قد لا يقل خطورة عما سبق ذكره ألا وهو ضرب شريحة كبرى من المستثمرين في العاصمة إمعاناً في إفقار هذه العاصمة وأهلها، محذرين من تكرار ذلك وداعين كافة المعنيين من المسؤولين وعلى وجه الخصوص القوى العسكرية والأمنية وقياداتها أن يكونوا على قدر المسؤولية التي يحملون وصوناً للوطن الذي أقسموا على حمايته. ولا يحق لأي مسؤول أن يتذرّع بعدم معرفة الفاعلين لأن الكاميرات والتلفزيونات وشبكات التواصل الاجتماعي تسمح بالتعرف إليهم واحداً تلو الآخر.

7- توقفنا أمام الدعوة إلى عقد لقاء في بعبدا في 25 من الشهر الحالي يضم رؤساء الكتل كافة للتباحث والوصول إلى معالجات للواقع الذي نعيش. وهنا نلفت إلى أن الاجتماعات المتماثلة تعددت ونتائجها ما نعاني منه اليوم. نأمل الخروج من الشخصنة إلى المصلحة الوطنية العليا وليكتفي الجميع بما حصلوا عليه ولينقذوا الوطن.

يقول أرسطو: "الأشياء ذاتها في الظروف ذاتها تعطي النتائج ذاتها". نسـأل الله أن تخرقوا هذه القاعدة.

وأخيراً، نتوجه بهذا البيان إلى جميع المخلصين في هذا الوطن ليعملوا على إنقاذه قبل فوات الأوان وأخذ التحذير من ثورة قادمة لن تبقي ولن تذر وكفى استهلاكاً للوقت لأنه بعد كل حمل ولادة.