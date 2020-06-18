لجنة العسكريين المتقاعدين في التيار: نستنكر التعرض لرئيس الجمهورية ورئيس التيار بعبارات لا تشبه الا مطلقيها واسيادهم

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صدر عن اللجنة المركزية للعسكريين المتقاعدين في التيار الوطني البيان الآتي:

تستنكر اللجنة المركزية للعسكريين المتقاعدين في التيار الوطني الحر التعرض لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولرئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل بعبارات لا تشبه الا مطلقيها واسيادهم وهي بالاضافة الى خروجها عن القوانين المرعية الاجراء، تخرج عن أبسط قيم المجتمع اللبناني وأعرافه ولغة التخاطب بين اللبنانيين، و تدعو السلطات المختصة إلى توقيفهم الفوري بالجرم المشهود واحالتهم على القضاء المختص منعاً لحصول ردات فعل لا تحمد عقباها.