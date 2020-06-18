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مصائب قوم عند قوم فوائد

18
JUNE
2020
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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

 بعد أزمة كورونا التي أساء إدارتها، وقضية جورج فلويد التي أجج أحداثها بتصريحاته وتغريداته ومشهدياته التي بات أشهرَها رفعه للإنجيل المقدس، يأتي اليوم الكتاب الجديد المرتقب صدوره رسمياً عن المستشار السابق للأمن القومي الاميركي جون بولتون، صاحب الدفتر الأصفر الصغير، الذي كان بمثابة ظل الرئيس الأميركي، ليزيد من المآسي السياسية للرئيس دونالد ترامب، الذي انخفضت شعبيته بشكل كبير، يقارنه المحللون الانتخابيون الاميركيون بما جرى مع رئيسين سابقين هما جيمي كارتر وجورج بوش الإب، والإثنان لم ينتخبا لولاية ثانية. والفضيحة الأولى التي تسربت عن كتاب بولتون الذي تحتج أوساط البيت الأبيض على نشره على اعتبار أنه يتضمن معلومات سرية، مختصرها أن ترامب الذي يواظب على مهاجمة الصين، ولاسيما في موضوع كورونا، وجه إلى الرئيس الصيني طلباً مباشراً لدعمه في الاستحقاق الرئاسي المقبل، من خلال تدابير تجارية معينة.


"يللي بيشوف مصيبة غيرو بتهون مصيبتو". هكذا يقال. ولكن أين مصائب لبنان، من مصيبة ترامب، علماً أن كثيرين ينظرون إلى تشرين الثاني المقبل بعين الرجاء، علَّ النتائج الانتخابية الاميركية ترأف بناء وبالمحيط بعض الشيء، لينطبق حينها بالفعل أن مصائب قوم عند قوم فوائد.


وبالعودة الى لبنان، جلسة حافلة لمجلس الوزراء اليوم، عناوينها ثلاثة: قيصر وسوناتراك وهيئة المخفيين.


وفي وقت تتجه الانظار نحو لقاء بعبدا المرتقب الأسبوع المقبل، على أمل أن يقدم صورة لبنانية جامعة في مواجهة الأزمة، برز اليوم تحرك فرنجية الأب في اتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي "يمون علينا بأكثر من الحوار" كما قال، اضافة الى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، في وقت كان فرنجية الإبن يصوب تويترياً في اتجاه سمير جعجع، مستنسخاً تغريدة الحريري الشهيرة تحت عنوان "بونجور حكيم".


في غضون ذلك، وفي آخر المعطيات حول مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، أعلن المتحدث باسم الصندوق جيري رايس، ان النقاش مستمر بشأن ترتيبات تمويل محتملة للبنان، مضيفا أن من السابق لأوانه الحديث عن حجم أي برنامج. وامتنع رايس عن الإدلاء بأي تفاصيل عن الإصلاحات التي يطلبها الصندوق كي يوافق على برنامج محدد، لكنه قال إن الحكومة اللبنانية بحاجة إلى تطبيق إصلاحات شاملة ومنصفة في مجالات عديدة، والأهم اشارته الواضحة إلى ان لبنان بحاجة إلى التوصل لفهم مشترك لمصدر الخسائر المالية التي يواجهها تمهيداً لبدء العلاج.

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