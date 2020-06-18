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صدر عن هيئة قضاء كسروان الفتوح ومجلس القضاء في التيار الوطني الحر البيان التالي:

إنّ هيئة قضاء كسروان الفتوح في التيار الوطنيّ الحرّ ومجلس القضاء يرفضان رفضاً قاطعاً التعرُّض للكرامات ويستغربان حملة العبارات النابية والشتائم التي وجهها من يتحركون في جونية ضد فخامة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون ورئيس التيار جبران باسيل. فالحريات لا يجوز ان تتخطى سقف الاخلاقيات والقيم والقوانين المرعية ولا يجوز ان تتحول التحركات الى حفلة سباب وانحطاط أخلاقي.

بناء عليه ترفض هيئة القضاء ومجلسه هذا التعرُّض الغوغائي لضامن وحدة الوطن والمقام الماروني الاول في الدولة ولصاحب القوة الشعبية التمثيلية الاكبر في المنطقة وتؤكدان أنّ الكلام النابي والمواقف الكيديّة وقطع الطرقات و”زعرنات" الحرب لا تخَفِّض سعر صرف الدولار ولا تؤمّن لقمة العيش للمواطن ولا تزجّ الفاسدين في السجون ولا تُحارِب منظومة الفساد!

وتدعوان القضاء والاجهزة المعنية الى تطبيق القوانين وفعل اللازم احتراماً للمنطقة وناسها وقيمها ومبادئها وخياراتها.