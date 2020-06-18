عازار تعليقاً على ما يحصل في جونيه: الثورة القائمة على قلة الاخلاق ليست ثورة!

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صدر عن المكتب الاعلامي للنائب روجيه عازار البيان التالي:

لفتنا أن من يسمّون أنفسهم بالثوار في تحرّك في جونية يقومون بشتم الرئيس ميشال عون رمز وحدتنا الوطنية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بأبشع وأدنى أنواع الشتائم والتعابير البذيئة التي لا تليق بقيمنا ومبادئنا ومجتمعنا. وعليه نؤكد أن حرية الرأي محفوظة ولكن الانحدار الى هذا الدرك من الانحطاط الاخلاقي يتطلب تدخلاً حاسماً من القضاء والسلطات المعنية. فالثورة القائمة على الشتيمة وقلة الاخلاق ليست ثورة، والثورة التي تتسلّح بالاهانات والتعمية عن الحقيقة ليست أكثر من تفلّت مجتمعي يتطلّب الضبط فوراً. وإن الكسروانيين والفتوحيين لن يقبلوا بأي شكل هذا التسمم الاخلاقي المريب واذا لم يتدخل المعنيون فسيجدون أنفسهم يدافعون عن أخلاقياتهم وعن الرموز الوطنية في وجه الغوغائيين المنحطين.