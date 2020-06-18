الجامعة اللبنانية: بدء الامتحانات النهائية لطلاب طب الاسنان السنة الخامسة

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اشارت الجامعة اللبنانية، في بيان اليوم الى ان "كلية طب الأسنان في الجامعة بدأت الامتحانات النهائية للسنة الخامسة للعام الجامعي 2020 - 2021، على أن تستمر حتى الثاني من تموز المقبل، وسط التزام تام بإجراءات الوقاية الصحية".

وقدم 82 طالبا وطالبة (لم يسجل غياب أي طالب) امتحانات اليوم الأول في أجواء مريحة عززتها التدابير المتخذة حفاظا على سلامتهم وسلامة الأساتذة والإداريين.

واشادت الطالبة ميساء بري، "بتعاون الأساتذة في مرحلة التعلم عن بعد"، لافتة إلى أن "الامتحانات استبقت بلقاء توجيهي للطلاب بتاريخ 15 الجاري حول كيفية التعامل مع الإجراءات الجديدة التي شملت قياس الحرارة والتعقيم عند مداخل الكلية ومراعاة شروط التباعد الجسدي في الممرات وقاعات الامتحانات".

من جهتها، أشارت الطالبة ميرنا دولاني إلى أن "التشدد في الإجراءات المتخذة في الكلية بدد مخاوفها"، مثنية على "الالتزام التام بها من قبل الطلاب والأساتذة والإداريين".