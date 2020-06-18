مؤسسة مياه البقاع: المؤسسة تنفي نفياً قاطعاً أية علاقة لها بهؤلاء الأشخاص ..

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بيان صادر عن مؤسسة مياه البقاع:



بعد ورود عدة إتصالات وشكاوى من مشتركين في منطقة البقاع بشأن قيام بعض الأشخاص بأخذ عينات من المياه لفحصها منتحلين صفة عاملين في مؤسسة مياه البقاع، يهم المؤسسة أن توضح التالي:

- إن المؤسسة تنفي نفياً قاطعاً أية علاقة لها بهؤلاء الأشخاص.

- ترفع المؤسسة مسؤوليتها عن أي ضرر قد يلحق بالمواطنين جراء أعمال هؤلاء الأشخاص .

- تطلب المؤسسة من المواطنين التأكد من هوية الأشخاص عبر إظهار بطاقة التعريف الخاصة بالمؤسسة.

- تحتفظ المؤسسة بحقها باتخاذ صفة الإدعاء الشخصي عن أي شخص طبيعي او معنوي في حال وقوع أي ضرر أو مخالفة أو تلف أو سرقة او غيرها.

- تشير مؤسسة مياه البقاع بأنها تقوم بأخذ العينات ضمن نطاق منطقة البقاع وفق جدول زمني محدد.