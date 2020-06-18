فرنجية: ممثلو السنة الحقيقيون خارج الحكومة !

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أكد رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية أن "هناك وقت حتى لقاء بعبدا والأهم أن يكون هناك اتفاق حقيقي وليس شكليا"، مشددا على أن " لا أحد يشاركني القرار وما زلت أفكّر".

وبعد لقائه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، أعلن فرنجية أننا "تشاورنا في الوضع الاقتصادي ولدينا نظرة مشتركة"، لافتا إلى "ضرورة الوفاق الوطني لاجتياز المرحلة".

وعن العلاقة بينه وبين الحريري، طمأن إلى أن "علاقتنا مستقرة قبل وبعد وخلال توليه الحكومة، وهوليس بحاجة إلى تعويم".

وأسف فرنجية لأن "ممثلي السنة الحقيقيين ليسوا ممثلين في الحكومة مع احترامي لرئيس الحكومة الحالي حسان لدياب".